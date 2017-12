Melano: "Necesitábamos los tres puntos"

Google Plus

Bernardi habló con la prensa luego del partido | Foto: Club Estudiantes de La Plata

“Necesitábamos los tres puntos para tener una semana tranquila y pensar en Boca con otra cabeza", declaró Lucas Melano, quien suplantó a Mariano Pavone ya que padecía una molestia en el isquiotibial. Melano no había sido convocado en los últimos encuentros debido a algunas lesiones que lo mantuvieron al margen del equipo dirigido por Lucas Bernardi. “Fue lindo porque no venía jugando, me tocó estar parado y afuera por lesión, pero sobre todo contento porque sirvió para que el equipo sume”, agregó el delantero.

Luego de un disparo desde afuera del área del debutante Matías Ruíz Díaz, el arquero del albiazul, Guido Herrera, dio un rebote que Carlo Lattanzio pudo interceptar y así dejarlo solo frente al arco para anotar el único gol del partido al delantero que surgió de Belgrano, clásico del equipo dirigido por Frank Kudelka.

La palabra del entrenador

“La victoria fue muy meritoria porque sabíamos que iba a ser muy difícil competir con Talleres por el uso de la tenencia de la pelota que tienen ellos", declaró Lucas Bernardi tras finalizar el encuentro, Además, destacó la tarea de sus dirigidos durante la primera mitad del encuentro en la que Talleres "casi no tuvo situaciones de gol".

Bernardi agregó que la victoria le da más confianza por el nivel del rival al que vencieron y por el estado de la cancha -llovió durante más de una hora y el partido estuvo cerca de suspenderse-. También señaló que es positivo que el equipo comienza a tener buenos resultados y se encuentra en la décima posición, a falta de una fecha para el cierre de la primera mitad.