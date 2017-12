Leandro Desábato: "Volver a 57 y 1 es más importante que la Copa"

Leando Desábato, uno de los jugadores más queridos por el hincha de Estudiantes. Foto | Prensa Estudiantes de La Plata

El defensor de Estudiantes de La Plata es uno de los jugadores más queridos en el club y no es para menos, debido a que desde el 2008 es una de las piezas fundamentales en la defensa. Además de esa distinción, se le suma la obtención la Copa Libertadores 2009, en la que fue una de las figuras claves del equipo, no solo por haber demostrado un gran nivel futbolístico, sino porque disputó todos minutos y partidos de esa copa. A este dato hay que agregarle, que en los Cuartos de Final, convirtió el gol de la victoria por 1-0 contra Defensor Sporting, en el partido de ida en Montevideo.

Leandro Desábato confesó su anhelo personal para este 2018, que está al caer: "Volver a 57 y 1 sería el mejor premio para el próximo año. Es más importante que la Copa. Y jugar otra vez ahí puede ser un lindo objetivo para el cierre de mi carrera".

El jugador nacido en Cafferatta, Santa Fe, que cumplirá 39 años el 24 de enero de 2018, ya piensa en el retiro: "No me gusta hablar de fechas, pero con seguridad será mi último año. Quiero dejar la actividad de la misma manera que la transité: a full. No me quiero aventurar porque a esta edad una lesión te deja afuera. Además está la Copa Libertadores, en la cual si pasás de fase podés terminar en el segundo semestre. Pero no veo un futuro muy lejano, si no es en junio será en octubre o noviembre. Quiero terminar la copa con Estudiantes".

Sin dudas el presente futbolístico del "Pincha" no fue el mejor en el primer semestre de la Superliga, pero entre todos los malos momentos que vivió el conjunto platense este 2017, uno de ellos fue la salida de Gustavo Matosas, en donde hubo cierta polémica, tras las distintas versiones de la prensa: "Estaba enojado porque se dijeron muchas cosas que no eran cierto. No me molesta que digan que estoy chueco, que gano menos de cabeza o todo lo que sea futbolístico, pero no tolero las críticas que se meten con la intimidad del jugador o del grupo. No está bueno ir a la carnicería o la casa de un amigo y me digan ´Chavo, así que no lo quieren al técnico´".

"No juzgo a Matosas si es bueno o no, simplemente digo que no era el técnico que necesitábamos para este momento. Necesitábamos un técnico que corrija los errores, que estuviera más encima nuestro, pero no era su manera. Entonces se hizo todo más dificultoso, se sufrió y la realidad estaba a la vista: el equipo no jugaba a nada. Lo decían todos", añadió respecto al director técnico uruguayo.

Para finalizar, opinó respecto a los logros conseguidos en el club bajo la presidencia de Juan Sebastián Verón: "¿Decime qué club del fútbol argentino hizo una cancha en los últimos años? Todos queremos volver a 1 y 57, tener planteles competitivos, pelear torneos. Pero es muy difícil abarcar todo. Por suerte estamos bien financieramente. Muchas veces se ve solo lo malo y nunca lo bueno. No se valoran las cosas buenas que se están haciendo. Y nuestra responsabilidad es mostrárselas a los más chicos".