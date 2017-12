Anuario Estudiantes VAVEL 2017: A la defensiva

Schunke, el que más minutos sumó en la defensa

Finalizó el 2017 y el balance de Estudiantes no fue el mejor. En las competencias internacionales no dio pie con bola, y en las locales tampoco pudo brillar. A todo esto, los técnicos y los equipos variaron mucho, y eso no ayudó. Como parte de Anuario Vavel, en esta ocasión resumiremos el año de la defensa pincharrata.



La zona defensiva de Estudiantes no logró mantener la solidez que supo tener en el 2016. Por el lado del lateral derecho, Facundo Sánchez tuvo una notoria baja en su rendimiento, principalmente en la segunda mitad del año. A causa de ello supo aparecer la grata figura de Matías Ruiz Díaz, quien aprovechó las últimas fechas del torneo para hacerse ver en la primera división. Al recorrer este sector, no se puede dejar pasar lo sucedido con Matías Catalán, quien llegó al club en enero y lo dejó meses después al no llegar la habilitación.



Por el lado de la zaga central se encuentra lo más discutido del año. Si bien es cierto que en ciertos momentos los niveles de Schunke y Desabato no fueron buenos, no hubo quien pueda quitarles el lugar. El único que pudo pelear un puesto fue Juan Foyth, que cuando consiguió la titularidad fue vendido al Tottenham inglés. La llegada de Campi no fue suficiente para que Desábato ocupe un lugar en el banco de suplentes, pese a que los técnicos buscaron una variante en ese puesto. Jonathan Schunke fue uno de los que más jugaron este año, aunque su rendimiento no fue el esperado. Quien supo presionar para ocupar esa posición fue el juvenil Nicolás Bazzana, quien jugó en la despedida de Juan Sebastián Verón ante Botafogo, haciéndolo de buena manera.



A la hora de inspeccionar el lateral izquierdo, no se teme decir que fue la posición que más varió de nombres, ya que supieron ocuparla jugadores como Sebastián Dubarbier, Lucas Diarte, Matías Ruiz Díaz, Gastón Campi y hasta Marco Borgnino. Los más regulares al hablar de rendimiento fueron Diarte y Dubarbier, el primer cumpliendo muy bien en defensa y pasando poco al ataque, y el segundo todo lo contrario. Las lesiones hicieron sonar los nombres de los juveniles Juan Díaz e Iván Erquiaga, pero finalmente no lograron el debut en primera.



Estudiantes espera el 2018 con los brazos abiertos, principalmente porque será el año de la vuelta a su hogar, 1 y 57. A su vez, el año lo recibirá con participación en la Copa Libertadores, esa que tanto aprecia el hincha albirrojo. Con Lucas Bernardi a la cabeza, el Pincha se arma para pelearla, aunque no le será fácil.