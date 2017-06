San Martín (T) - Ferro: un duelo de soñadores

Google Plus

Luis Salmerón, quien estaría ausente el próximo sábado, luchando por la pelota en el empate 1 a 1 entre Ferro y San Martín el último noviembre. TÉLAM

Este sábado en el Jardín de la República, con el arbitraje de Bruno Bocca, San Martín de Tucumán buscará recomponerse de su primera derrota como local en el 2017 cuando reciba a Ferro Carril Oeste, que deberá ganar si desea mantener vivas las chances de ascender.

El conjunto tucumano se despidió del 2016 como local con una derrota frente a Juventud Unida de Gualeguaychú por 2 a 1. Desde entonces, convirtió a La Ciudadela, su casa, en una fortaleza en la que se mantenía invicto hasta que el decidido Guillermo Brown de Puerto Madryn, en la mejor campaña de su historia, superó a San Martín también por 2 a 1. De esta manera, los dirigidos por Diego Cagna intentarán volver al triunfo ante su gente.

La historia de Ferro tiene algunos puntos en común con la del Santo. Con sus 50 puntos está a 10 del segundo puesto de ascenso, que ahora está ocupado por el equipo de Puerto Madryn. La misión no es fácil ya que deberá ajustar las tuercas necesarias para acortar la distancia que hace varias jornadas que no puede achicar. En los últimos cuatro partidos, que fueron todos contra los protagonistas del torneo, no pudo ganar y por eso quedó algo lejos. Sin embargo el sueño, las ansias de hazaña, siguen intactas.

Posibles formaciones

Diego Cagna haría dos cambios en relación al equipo que superó por 2-0 a All Boys el fin de semana pasado. Alexis Ferrero dejaría su lugar en la defensa para que sea ocupado por Francisco Oliver mientras que Matías García sería reemplazado por Daniel Dip en la mitad de la cancha.

San Martín: César Taborda; Matías Catalán, Rodrigo Moreira, Oliver, Esteban Goicoechea; Juan Galeano, Maximiliano Rodríguez, Dip; Leonardo Rizo; Ramón Lentini, Leonardo Acosta.

Por el lado de Ferro, Ariel Broggi, teniendo en cuenta las prácticas de la semana, también realizaría dos modificaciones con respecto al once que igualó sin goles con Chacarita. El símbolo verdolaga, Luis Salmerón, será reemplazado por el delantero Gonzalo Castillejos y Leonel Álvarez ocupará el lugar de Martín Ojeda.

Ferro: Andrés Bailo; Pier Barrios, Osvaldo Barsottini, Gustavo Canto, Jonathan Bay; Guillermo Vernetti, Reinaldo Alderete, Facundo Affranchino, Leonel Álvarez; Nahuel Luján; Gonzalo Castillejos.