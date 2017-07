Radaelli fue presentado como DT

Google Plus

Foto: El Show de Ferro

No hubo novela una vez producida la salida de Marcelo Broggi. La dirigencia fue a buscar a un nombre en particular y en pocos días todo llegó a buen puerto. De hecho, Daniel Pandolfi, el presidente de Ferro, quien presentó a Fabio Radaelli y se mostró muy contento de su llegada, comentó que no hizo falta charlar con otros técnicos. “Estamos convencidos que es la persona que necesitamos en este momento, un DT que mire hacia las inferiores”, agregó el dirigente sobre el flamante entrenador.

"Quiero devolverle a Ferro su identidad". Será la primera experiencia de Radaelli al mando de un plantel de primera y por ese motivo se mostró muy agradecido con el club: “Todo lo que fui como jugador y entrenador se lo debo a este Ferro y quiero devolvérselo. Me abrió las puertas para cumplir mi sueño de ser futbolista y hoy me da la posibilidad de debutar como DT”.

Radaelli, quien será acompañado en el banco de suplentes por José Villarreal, explicó que su objetivo para Ferro es devolverle la identidad de un equipo protagonista que supo tener en el siglo pasado, con el que él se crió y lo educaron. Además describió el planteo con el que sueña: “Un fútbol ofensivo, con centrales ordenados, laterales que desdoblen por afuera”.

El nuevo entrenador del Verdolaga tiene una gran experiencia en el área de formación de juveniles. Estuvo en Racing y en Tigre con grandes resultados deportivos y gran cantidad de futbolistas que debutan en primera. En ambos clubes trabajó junto a Jorge Cordon, quien ahora se encarga de la reserva de los de Caballito.

En relación al fútbol juvenil, Radaelli confesó estar ilusionado por la calidad de los jóvenes que aparecieron en primera de la mano de Cordon. “El otro día cuando lo vi jugar a (Nicolás) Gómez me provocó un cosquilleo… tengo ganas de entrenarlo cuanto antes”, arrojó el DT. Además se mostró muy a gusto con el nivel de las divisiones inferiores. “Creo que el club puede empezar a soñar con una buena cantera”, cerró.

Barajar y dar de nuevo



Eso debe hacer Ferro. Ayer en Caballito empató sin goles con Almagro en un partido chato para el olvido que fue un cierre acorde al campeonato del Verdolaga. Otro campeonato que termina sin conseguir el objetivo aunque las ilusiones de ascender se hayan esfumado hace ya algunos meses. Con nuevo entrenador, un proyecto serio y esperanzas renovadas, Ferro volverá a los entrenamientos el jueves 10 de agosto para encarar una nueva temporada buscando el ascenso.