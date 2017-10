No logra arrancar

Google Plus

Rinaudo fue el jugado más destacado de Gimnasia, que aún no pudo ganar en el torneo. Foto: Gimnasia web

No da pie con bola. Gimnasia volvió a demostrar falencias en el aspecto defensivo que le costaron una nueva derrota. Cómo le había ocurrido ante Defensa y Unión, el Lobo quedó mal parado defensivamente a lo largo del partido y Huracán fue inteligente para aprovechar eso y llevarse los tres puntos del estadio del Bosque.

Desde el inicio del partido, los dirigidos por Mariano Soso se hicieron dueños del encuentro. Con un 4-3-3 flexible, Gimnasia intentaba abrir la cancha por los costados. Sin embargo, ni Lorenzo Faravelli, ni Nicolás Colazo y tampoco Brahian Aleman estaban precisos. Así, Nicolás Ibañez quedaba muy desconectado del resto de sus compañeros y en desventaja ante los centrales del conjunto visitante.

A medida que iban transcurriendo los minutos, Huracán fue creciendo e interrumpiendo el circuito de juego del local. Y así fue que, cerca de la media hora, Ramón Ábila mandó el balón al fondo de la red del arco defendido por Alexis Martín Arias. El Globo se adelantaba en el marcador ante un cierto nerviosismo del Tripero.

Si Gimnasia no lograba conectar a sus volantes con los delanteros, luego del golpe que le asestó su rival se le hizo casi imposible llegar con peligro al arco custodiado por Marcos Díaz. Apenas un disparo sin fuerza de Colazo que se fue muy desviado. Poco y nada para un equipo que intenta ser protagonista durante el partido.

La segunda etapa arrancó con un conjunto decidido a llevarse puesto a su oponente: Gimnasia. Mucho más participativo Aleman en la generación de juego y asociándose a Colazo, Licht y Rinaudo. Faravelli, en tanto, seguía en otro ritmo de juego y resbalándose a la hora de controlar el balón, situación que despertaba enojo y nerviosismo en el hincha Tripero.

Huracán, por su parte, apostaba al contragolpe para agarrar mal parada a la última línea del conjunto de Soso. La situación se le presentó y no la desaprovechó: Ábila desbordó a su marcador para asistir a Pussetto, que solo tuvo que empujarla y señalar el segundo tanto del Globo, que se escapaba en el partido. Un verdadero golpe bajo para el dueño de casa.

Lejos de resignarse, el Mens Sana siguió buscando el descuento aunque chocaba con la resistencia de Díaz. Pero, luego de un tiro libre, Colazo aprovechó un rebote y estampó el gol del Tripero: 1-2 y Gimnasia volvía a instalarse en el partido.

Soso, buscando un envión anímico que lo lleve a igualar el encuentro, movió el banco de suplentes: adentro Eric Ramirez y Franco Niell para sumar gente en ataque. De igual forma, Gimnasia equivocaba los caminos ya que no lograba llegar con peligro al arco rival.

La postura ofensiva dejaba desbalanceado al equipo ante un rival que estaba expectante a un contragolpe para liquidar el pleito. Nicolás Mazzola ingresó por Ezequiel Bonifacio por lo que el Lobo pasó a defender con tres hombres: Omar Alderete, Fito Rinaudo y Manuel Guanini.

El conjunto de Alfaro tuvo la oportunidad de ampliar el marcador a través de una gran jugada individual de Wanchope Ábila, que dejó en el camino a varios jugadores locales e incluso a Martín Arias pero el balón se le fue largo aunque cayó en los pies de Pussetto, que cuando iba a definir fue interceptado de manera brillante por el defensor paraguayo Alderete.

Huracán le perdonaba la vida a Gimnasia, que respiraba y seguía buscando el empate. Pero cerca del final, Faravelli erró un pase con todo su equipo saliendo, Romero Gamarra cedió para Ábila que dejó en el camino a Guanini y asistió a Pussetto, que ejecutó un tiro esquinado que venció a Martín Arias: 3 a 1, segundo en su cuenta personal para el ex futbolista de Atlético de Rafaela y pitazo de Silvio Trucco.

Un punto de nueve posibles para el Lobo, que no encuentra los caminos en el inicio de la Superliga. El hincha Tripero, igualmente, reconoció el esfuerzo de los jugadores. En tanto, el cuerpo técnico sabe que tiene que trabajar y mucho para no volver a repetir errores que se cometieron en estos tres partidos del torneo.

Del otro lado de la vereda, un ex conocido por el público albiazul como lo es Lechuga Alfaro se fue victorioso de un terreno que no lo recibió de la mejor manera. Huracán sumó tres puntos importantes para escaparle al descenso. Gimnasia, por su parte, deberá corregir las imperfecciones que presenta si es que no quiere empezar a lamentarse en el futuro.

Síntesis:

Gimnasia (1): Alexis Martín Arias; Ezequiel Bonifacio, Manuel Guanini, Omar Alderete, Lucas Licht; Lorenzo Faravelli, Fabián Rinaudo, Nicolás Colazo; Nicolás Dibble, Nicolás Ibañez y Brahian Aleman. Director técnico: Mariano Soso

Huracán (3): Marcos Diaz; Christian Chimino, Saúl Salcedo, Hugo Nervo, Lucas Villalba; Ignacio Pussetto, Patricio Toranzo, Adrián Calello, Nazareno Solis; Fernando Coniglio y Ramón Ábila. Director técnico: Gustavo Alfaro

Goles: PT 30´Ábila (Huracán); ST 12' Pussetto (Huracán); 17´Colazo (Gimnasia); 45' (+3) Pussetto (Huracán)

Cambios: ST 5' Diego Mendoza por Fernando Coniglio (Huracán); 18' Eric Ramirez por Nicolás Colazo (Gimnasia); 23' Lucio Compagnucci por Patricio Toranzo (Huracán); 28' Franco Niell por Nicolás Dibble (Gimnasia); 32' Alejandro Romero Gamarra por Nazareno Solís (Huracán); 40' Nicolás Mazzola por Ezequiel Bonifacio (Gimnasia)

Árbitro: Silvio Trucco (Regular)

Estadio: Juan Carmelo Zerillo (Bueno)