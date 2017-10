Fabián Rinaudo: "Si soy productivo de líbero, lo haré hasta que me retire"

Google Plus

Rinuado, voz más que autorizada para hablar de Gimnasia. Foto: web Gimnasia

En la práctica de fútbol que diagramó Mariano Soso en Abasto, Fabián Rinaudo volvió a ubicarse como líbero en una línea de tres defensores. El técnico Tripero decidió ensayar nuevamente el modelo táctico 3-1-4-2 para visitar el domingo a Olimpo de Bahía Blanca aunque se definirá horas antes del partido como saldrá parado estratégicamente el Lobo.

En una conferencia de prensa en la cual tocó todos los temas futbolísticos del club, Rinaudo hizo mención a la nueva posición que intenta inculcarle Soso: "Mi puesto natural es el de volante central pero si soy productivo de líbero lo haré hasta que me retire". A lo que luego agregó: "En la ubicación donde me toque jugar, voy a poner la mejor cara porque estoy convencido de esta idea de juego", aseguró el volante central oriundo de Armstrong, provincia de Santa Fé.

No fue bueno el comienzo de Gimnasia en esta Superliga. De nueve puntos posibles, solamente cosechó uno solo. Sin embargo, Rinaudo dejó bien en claro que no van a renunciar al estilo de juego que quiere Soso: "Nuestra esencia es la tenencia del balón y por momentos lo hemos conseguido, es el objetivo. En los tres partidos lo logramos pero los resultados no nos acompañaron aunque sabemos que este es el camino", analizó.

El próximo rival será Olimpo en el estadio Roberto Carminatti. En relación a ese juego, Rinaudo explicó lo siguiente: "El domingo va a ser un encuentro difícil pero apostamos a mantener nuestra filosofía de juego. Vamos a jugar en campo rival como siempre hacemos", detalló.

Gimnasia vive una época de recambio futbolístico. El proyecto que intentan plasmar Mariano Soso en conjunto con la Comisión Directiva es más que esperanzador aunque necesita tiempo para plasmarse. Justamente, en esto es lo hizo hincapié Fito: "Los proyectos necesitan tiempo y que los hinchas tengan paciencia. Desde nuestro lugar, tiene el apoyo. El discurso es el mismo, desde los más grandes hasta los más chicos", manifestó.

"Soso creo que ha sido el mejor técnico que he tenido", cerró uno de los emblemas albiazules con una frase que dejo varias telas para cortar...