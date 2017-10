Uno por Uno: el único aprobado fue Dibble

Google Plus

Gimnasia no tuvo un buen partido en Mendoza. Foto: Web Godoy Cruz

No fue para nada bueno lo realizado por Gimnasia en el césped del Malvinas Argentinas. Volvió a demostrar desacoples defensivos y además, esta vez no estuvo fino al momento de atacar. Godoy Cruz no falló sus ocasiones y lo goleó 3 a 0. Dentro del rendimiento individual de los futbolistas Triperos, se puede destacar las ganas e ímpetu para ir hacia adelante por parte de Nicolás Dibble. A continuación, los puntajes del elenco platense:

Alexis Martín Arias (5): No tuvo culpa en los goles aunque tampoco estuvo seguro como en otras ocasiones, sobre todo con el balón en sus pies.

Facundo Oreja (4): Perdió constantemente en el mano a mano, donde fue desbordado en varias ocasiones. Cuando ingresó Guanini, se ubicó en su puesto habitual de lateral derecho.

Fabián Rinaudo (3): No le encuentra la vuelta a la posición de líbero. Queda mal parado y desordena a sus compañeros. En el segundo tiempo, se paró como volante central y mejoró su rendimiento.

Omar Alderete (4): Bien al momento de salir jugando aunque a veces abusó de la individual. En el primer tiempo, tuvo una ocasión clara para igualar el encuentro. Luego, perdió mucho por abajo y por arriba.

Agustín Bolivar (4): Trató de darle salida clara pero no estuvo preciso en esa faceta. Salió en el entretiempo cuando Soso decidió desarmar el esquema táctico.

Ezequiel Bonifacio (3): Un jugador que bajó considerablemente su nivel. En defensa, no da garantías de seguridad. Y en ataque, es intrascendente. Habrá que esperar cuantos partidos aguanta como titular.

Lorenzo Faravelli (3): Otro futbolista que no encuentra su rendimiento esperado. Mal en la distribución del balón, nula su actuación en defensa. Hoy no hizo nada, no conectó a los volantes con los atacantes ni ayudó a Bolivar en la lucha de la mitad de la cancha. Gimnasia necesita y mucho del Faravelli que jugó en la primera fecha.

Brahian Aleman (4,5): Recostado sobre el sector izquierdo, trató de darle cuotas de fútbol al ataque Mens Sana pero no encontró compañía.

Lucas Licht (2): Nada de nada. Para colmo, quiso despejar un balón en defensa y la mandó adentro de su propia valla. El capitán tuvo un partido para el olvido.

Nicolás Dibble (5): Cuando arranca en velocidad y encara, es un jugador distinto aunque a veces debe bajar los decibéles. De igual forma, por sus ganas y rebeldía deportiva, fue de lo mejor del Lobo en la tarde mendocina.

Nicolás Ibáñez (3): Tuvo una ocasión clara de gol al principio del encuentro pero no pudo con Burián. Luego, quedó muy aislado del circuito de juego.

Ingresaron:

Manuel Guanini (2): Entró para ordenar la defensa y terminó por desordenarla. Nunca pudo con los delanteros locales. Sale en la foto del tercer gol, en donde Correa lo elude con gran facilidad.

Eric Ramirez (4): Se paró como volante por derecha y poco pudo hacer. El juvenil no fue solución para nada.

Nicolás Colazo (3): Jugó 25 minutos y no aprovechó la chance. No desbordó nunca, tampoco estuvo preciso con los centros. Otro futbolista que se espera más de él.