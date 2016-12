Godoy Cruz necesita ganar en la despedida de Sebastián Méndez

Sebastián Méndez en conferencia de prensa. Foto: VAVEL.

Godoy Cruz recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio mundialista Malvinas Argentinas. El encuentro correspondiente a la decimocuarta fecha del campeonato de Primera División se disputará hoy a partir de las 21:15, el encargado de impartir justicia será Néstor Pitana.

El Tomba llega al cotejo de capa caída, dos derrotas consecutivas. La primera frente al Decano en condición de local, donde dejó escapar el invicto en casa y el pasado viernes cayó en la última bola del partido contra Temperley. Pero esto no es lo único que pega duro en el conjunto Bodeguero, ya que su actual entrenador el Gallego Méndez, dejará la conducción técnica del equipo Tombino, luego del encuentro de mañana.

En el primer campeonato al mando del Tomba. El Gallego Méndez sorprendió peleando hasta la última fecha con San Lorenzo para poder alcanzar la final del Transición 2016, si bien no pudo conseguir acceder a la final, el Expreso mostró una identidad de juego, que respeto en casi todos los encuentros del torneo y encontró un equipo confiable con su máximo referente y capitán Fernando Zuqui. Tras una magnifica campaña logró el pasaporte a la Copa Libertadores 2017.

En el presente torneo, el entrenador no encontró regularidad en el equipo. Godoy Cruz es uno de los mejores conjuntos en condición de local, solo superado por Boca Juniors (líder del torneo) y Estudiantes (LP) (Escolta de Boca), pero fuera de la provincia el panorama es muy diferente, no solo que no ha conseguido ganar en esa condición, si no que es el peor equipo jugando de visitante. El Tomba se ubica en el puesto 16º de 30, dejando un resultado de 13 partidos jugados de los cuales ganó en cinco ocasiones, perdió en seis oportunidades y dos igualdades (17 puntos).

Efectividad de Méndez al frente de Godoy Cruz :

Dirigió a Godoy Cruz en 33 partidos.

Victorias: 17

Empates: 5

Derrotas: 11

Efectividad: 56,56%

Puntos obtenidos: De los 99 puntos en juego, logro 56 unidades.

Partidos claves:

River Plate 1 – 2 Godoy Cruz / Fecha 3.

La primera victoria del Torneo de Transición 2016, fue nada más y nada menos que en el mismísimo estadio Monumental. El Tomba se colocaba arriba en el marcador con el gol de Diego Viera a los 10º minutos de comenzado el encuentro, faltando cinco para la culminación de la primera mitad, el mendocino Pity Martínez igualaba las acciones y Gabriel Carabajal con un golazo estampó el 2 a 1 definitivo a los 83’.

Godoy Cruz 4 – 1 Colon / Fecha 4.

Tras conseguir la primera victoria en el campeonato y en condición de visitante, el Tomba tenía que reafirmar lo hecho en el Monumental, en el estadio Malvinas Argentinas. El encuentro comenzó de la peor manera Mauricio Sperdutti adelantaba a los Sabaleros, pero Godoy Cruz fue una ráfaga y remonto el resultado con gran autoridad y un marcado estilo de juego. Con goles de Pol Fernández, Gabriel Carabajal, Santiago García y Ángel González.

Banfield 3 – 4 Godoy Cruz / Fecha 5.

Un brillante y apasionante partido en el sur de Buenos Aires. El Morro García abrió el marcador, pero cinco minutos mas tarde, Santiago Silva igualaba de penal para el Taladro. Faltando 4 minutos para la culminación del encuentro Claudio Pérez anotaba en su propia meta y el Tomba volvió a estar arriba en el marcador y a los 89’ Giovanni Simeone otra vez igualaba las acciones, el encuentro se moría, el empate parecía el final, pero nuevamente Santiago García anotaba y Godoy Cruz se llevaba 3 puntos de oro a Mendoza y encadenada tres victorias consecutivas.

Vélez 1 – 4 Godoy Cruz / Fecha 9.

Romero abrió el partido a favor del conjunto local, Jaime Ayoví igualó el marcador. En este encuentro el Gallego metió un cambio ofensivo para ganarlo, entró un delantero y salió un mediocampista, dejando solo a Pol Fernández, para traer limpia la pelota. Santiago García, Javier Correa y otra vez Jaime Amoví decretaron la goleada. Sebastián Méndez dijo sobre el cambio, por suerte salió bien, si nos ganaban iban a decir que fue porque no cuide el empate en el Amalfitani.

Godoy Cruz 0 – 1 San Lorenzo / Fecha 10.

Duelo de candidatos para acceder a la final. Godoy Cruz jugó muy bien, pero desperdició las ocasiones que generó, en cambio, el Ciclón aprovechó su oportunidad Martín Cauteruccio no perdonó y los tres puntos se fueron para el Bajo Flores.

Gimnasia y Esgrima (LP) 2 – 2 Godoy Cruz / Fecha 11.

Tras el cachetazo en Mendoza. Godoy Cruz necesitaba levantarse en La Plata, pero se encontró con Silvio Trucco que a los 15’ de la primera mitad cobró un dudoso penal a favor del Lobo. Lucas Licht lo cambio por gol, diez minutos mas tarde Walter Bou ampliaba la diferencia, pero el Tomba se levantó y lo igualó, Fernando Zuqui descontó y Jaime Ayoví decretó el 2 a 2.

Godoy Cruz 1 – 0 San Martín (SJ) / Fecha 12.

Primer clásico cuyano. Fue un partido muy duro y con pocas ocasiones de peligro, el Tomba consiguió abrir el marcador, luego de un verdadero golazo de tiro libre del Morro García y Rodrigo Rey salvó increíblemente el arco Bodeguero en la última jugada del cotejo.

San Martín (SJ) 2 – 0 Godoy Cruz / Fecha 16.

Segundo clásico cuyano. Godoy Cruz necesitaba ganar en Pueblo Viejo y se aseguraba su pase a la gran final del torneo, pero no pudo y termino cayendo por dos a cero con los goles de Escudero y Montaña.

La relación con la gente:

El hincha Tombino miraba de reojos la designación de Méndez como entrenador del primer equipo, pero rápidamente se los ganó a base de trabajo, esfuerzo y compromiso. Godoy Cruz tomó de inmediato la forma de jugar del Gallego y logró armar una identidad de juego que fue elogiada por todo el público Bodeguero.

​La gente acompañó en caravana al micro del plantel hasta el limite de la vecina provincia y el Gallego agradeció el esfuerzo y confesó que fue algo muy lindo y una de las mejores cosas que le paso como director técnico, sumado a esto la obtención de una de las plazas para volver a jugar el máximo torneo continental.

Sebastián Méndez siempre apoyó la vuelta al Gambarte, el mayor anhelo de la parcialidad Tombina, marcando que el Tomba puede sacar mucha diferencia en su estadio. Se va el Gallego en el corazón del hincha y los hinchas en el corazón del Gallego.