Llegó el nuevo DT del Tomba

Lucas Bernardi posa junto a José Mansur y Daniel Oldrá. FOTO: Club Godoy Cruz.

El nuevo director técnico del equipo de Mendoza llegó antes de la navidad y fue presentado en la página de Facebook oficial de Godoy Cruz, mientras que se aguarda por una presentación ante la prensa. En la foto, Bernardi sonríe custodiado por Daniel El Gato Oldrá a su izquierda y el presidente del Expreso, José Mansur, a su derecha.

Apenas arribó a Mendoza, el ex-Newells Old Boys de Rosario se dirigió hacia el predio del club ubicado en Coquimbito, localidad de Maipú. Si bien todavía no firmó su contrato, estuvo reunido con los principales dirigentes del club y ya es oficialmente entrenador del Tomba.

"Bienvenido Lucas Bernardi. Nuevo entrenador de Godoy Cruz Antonio Tomba. Te deseamos éxitos en esta nueva etapa", decía la foto publicada en las distintas redes sociales del club.

Con 39 años, Godoy Cruz será el tercer equipo donde se pondrá el buzo de director técnico. Cabe destacar que ya lo había hecho en Newell's, donde es ídolo como jugador y también en Arsenal, donde tan solo dirigió en cinco partidos.

Un dato no menor y que sedujo mucho al ex-Lepra fue que a partir de Febrero y hasta Diciembre del 2017, el Bodeguero disputará la Conmebol Libertadores Bridgestone, más conocida como Copa Libertadores. El día miércoles por la noche se dieron a conocer los grupos en el sorteo y el Tomba compartirá el grupo número seis con el poderoso Atlético Mineiro de Brasil, Libertad de Paraguay y Sports Boys de Bolivia.

El flamante entrenador del conjunto mendocino regresará a la provincia los primeros días de enero donde será presentado ante la prensa para luego comenzar con la pretemporada, la misma empezaría entre el 3 y el 5 de enero en Coquimbito.

