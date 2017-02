Dos  nombres nuevos en la lista

Google Plus

Cahais el experimentado central sonó con fuerza en las últimas horas (Foto: Web).

El último cupo de refuerzo para Lucas Bernardi es la de un marcador central zurdo para poder retirarse del mercado y lo dirigentes están en busqueda de darle el gusto, en las últimas horas sonaron dos nombres en la lista lo de Miguel Jacquet y Matias Cahais. Algunos medios decían la Incorporación del guarani Miguel Jacquet, defensor central de Nacional de Paraguay. El tema pasa porque el Tomba no tiene cupo de extranjeros debido a que tiene cubierto con Ayovi,Sigales,Viera y García.

Otro nombre que aparece en la lista es la del defensor experimentado Matias Cahais, que ya jugó en el fútbol argentino en Racing y Boca, entre otros. Actualmente se encuentra en Veracruz de México y su intención es volver al país por problemas personales. Claro está, el Expreso busca central, mientras siguen negociando por Danilo Ortíz, hoy en Racing, y Leandro Vega hoy relagado en la consideración de Osella en Newell's.

Caso Danilo Ortiz

El defensor central zurdo es una gran chance debido a que no ocuparia cupo de extranjero, porque cuenta con la doble Ciudadanía Argentina y de Paraguay, pero el problema es su salida del conjunto de Avellaneda no será nada sencilla. Al paraguayo también lo quieren Rosario Central,Lanús y su representante lo ofrecio a Colón, pero el jugador se muere de ganas de volver a Mendoza todo está por verse si esta novela tiene final feliz o no.

Dos nuevos amistosos

El plantel este fin de semana sera agitado tiene dos amistosos nuevos, el primero frente a Gimnasia el sábado a las 9 de la mañana en el predio Coquimbito, y el otro será el domingo frente a Huracán de Las Heras a las 19 por la Copa Mendoza en juego.

Se quedan los Morenos

En las últimas horas sonó un interés de Independiente de Avellaneda por Jaime Ayovi, pero el ecuatoriano es importante en el esquema de Bernardi y se quiere quedar para disputar la Copa Libertadores. La dirigentes lo han declarado intranferible para no desarmar el plantel por Copa y el otro moreno del plantel Santiago García lo quiere Huracan pero no quiere irse de Mendoza y la dirigencia quiere que se quede.