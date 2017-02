Lucas Bernardi: "Me voy con cosas positivas y negativas, hay cosas por mejorar"

Bernardi aseguró que hay mucho por mejorar (Foto: Web).

El entrenador de Godoy Cruz Lucas Bernardi tomó contacto con la prensa presente post amistoso de la mañana del sábado. Sobre el rendimiento del equipo, comentó "Hay mucho por mejorar, me gustó mucho el segundo tiempo del primer equipo y me gustó el funcionamiento del segundo equipo". Vale recordar los titulares empataron dos a dos los goles del Tomba fueron de Garro y Poblete en contra, mientras los suplentes fue victoria por tres a cero con goles de Verdugo, Silva de penal y Sigales.

En ningún partido tuvo acción el uruguayo Santiago García y todos pensaron de estar lesionado pero no fue así, y esto exclamó el DT: "No lo puse al Morro porque prefiero guardado para mañana (domingo) frente a Huracán porque por contrato tenemos que colocar cinco titulares". El partido frente a Huracán de Las Heras será por la Copa Mendoza a disputarse el domingo a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas.

A esta altura todavía no se sabe si empieza el torneo y dejó en claro solidarse con sus colegas, "y si ellos no empiezan, nosotros tampoco empezaríamos, por eso hace bien jugar amistosos para agarrar ritmo futbolistico". Para finalizar, cerró diciendo lo de Danilo (Ortiz) ya está al caer, "a más tardar lo esperamos hasta el martes y esperemos contar con él".

Walter Serrano: "Fue un parejo partido, donde me sentí cómodo jugando de cinco con Giménez"

El primer refuerzo del plantel dialogó luego del amistoso con la prensa y dejó conceptos claros donde dijo: "Fue un partido parejo me sentí comodo jugando con Tonga (Giménez), estamos tratando de mejorar partido tras partido", sobre el doble cinco en el primer partido. En cuanto a la relación con sus compañeros, destacó: " Son un excelente grupo, donde me recibieron desde el primer día excelente no me puedo quejar". El ex Rafaela está contento y cómodo dentro del plantel.