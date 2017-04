Entrevista a Sebastián Torrico: "Siempre sigo a Godoy Cruz, está en un semestre importante"

Google Plus

Torrico es uno de los ídolos actuales de San Lorenzo | Foto: Web

En las horas previas al partido contra su querido Tomba, Sebastián Torrico levanta el teléfono para dialogar con Vavel Godoy Cruz, sobre muchos temas y haciendo hincapié en su presente en San Lorenzo. Es la tercera vez de Torrico vistiendo la camiseta del Ciclón que se enfrente al bodeguero. Las anteriores dos habían sido con victoria para el oriundo de Luján de Cuyo-Mendoza.

Sebastián "El Condor" Torrico nacido en Luján de Cuyo el 22 de febrero de 1980 -37 años-, debutó en Primera en Godoy Cruz, luego en el 2008 pasó a Argentinos Juniors. Volvió en 2010 al Tomba y luego en la actualidad lo tiene en un buen presente en San Lorenzo.

​ ​- ¿Cómo llega San Lorenzo al partido del domingo?

- Llegamos en una posición linda en el torneo, estamos cerca del puntero Boca pero llegamos golpeados por ambas derrotas por la Copa. Estamos con la expectativa de hacer un buen encuentro.

- ¿Qué sensaciones te va a dar cuando pises de nuevo el Malvinas Argentinas?

- Es una linda sensación pero dentro de la cancha hay que ser lo más profesional posible, pero va hacer una mezcla de sensaciones encontradas.

- ¿Cómo te trata hoy tu presente en San Lorenzo?

- La verdad estoy muy contento en San Lorenzo, me he encontrado con gente muy buena y me ha ayudado mucho; el día a día es fundamental en esto.

El mismo uno, actual del Ciclón declaró que su modelo a seguir como arquero era Buffon. El portero italiano le mandó un saludo hace unos meses a "San Torrico" como le pusieron la parcialidad de la escuadra azulgrana.

-¿ Tu deseo es dejar la actividad profesional en San Lorenzo o volver a Godoy Cruz?

- Todavía no pienso en el retiro estoy muy cómodo en el club, no hay que adelantarse a nada y disfrutar el presente para tomar una decisión.

- ¿Qué recuerdos tenés de Godoy Cruz?

- Tengo y llevo dentro mio los mejores recuerdos del club. Fueron muchos años y se lograron grandes cosas.

- ¿Cómo va el proyecto de la fundación?

- La fundación va creciendo con el correr de los días y eso es importante para uno, también hace poco ascendimos y estamos muy bien ordenados.

- ¿Tenés algún conocido actualmente en el Tomba?

- Quedan compañeros que todavía hemos compartido plantel como Angileri, Garro, Moyano. Estaban en crecimiento cuando yo dejé el club y ahora están en la Primera.

- ¿Qué sensaciones te dejó visitar nada menos que al Papa Francisco?

- La visita al papa fue excelente. La primera estuve 35 minutos privados hablando con él y tiene muchos valores; y la segunda me tocó ir con todo el plantel, son experiencia para guardar dentro de uno.

- Un mensaje para el hincha de Godoy Cruz

- Que no paren de seguir al equipo en este semestre, es muy bueno el desafío de jugar la Copa Libertadores y tres competencias en un año, estoy seguro que le va a ir muy bien al club.