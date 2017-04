Bernardi tiene todo listo para recibir a San Lorenzo

Google Plus

Godoy Cruz vs San Lorenzo, la previa. Foto: Vavel.com

El tomba y el ciclón se preparan para un choque clave de la fecha 16 del fútbol argentino. El conjunto mendocino quiere seguir en racha tras ganarle como visitante a Rosario Central, y se enfrenta a un golpeado San Lorenzo, que buscará la victoria para seguir prendido en la pelea del título.



El plantel de Lucas Bernardi se entrenó esta mañana y ya se concentra a la espera del partido de este domingo por la tarde. En sus últimos dos partidos oficiales, el tomba cosechó un empate con sabor a poco ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores, y una importante victoria en Rosario ante el canalla por el torneo local, en el que se ubica en la decimoséptima posición a 14 puntos de Boca. El DT, que entre semana declaró que "lo más difícil es sostener el rendimiento", ya tiene en mente el posible 11 que saltará al Malvinas, que en principio estaría conformado por: Rey; Abecasis, Viera, Ortíz, Angileri; González, Henríquez, Pol Fernández, Giménez; Garro y Correa.



Por su parte, el equipo de Diego Aguirre viene de ganarle el sábado pasado a Belgrano por 2-1, pero llega golpeado tras haber perdido como local su segundo partido de Fase de Grupos de la Copa Libertadores ante Atlético Paranaense. Los de Boedo se ubican segundos en la tabla de posiciones a 3 puntos de Boca, e intentarán cambiar el chip para no perderle pisada al xeneize, que estará recibiendo a Talleres dos horas más tarde.



La buena noticia para Aguirre es que Ortigoza se entrenó con normalidad, y dejó atrás el traumatismo en la rodilla sufrido en el partido del miércoles ante el conjunto brasileño. El volante central viajará a Mendoza junto con el plantel, que partirá hoy a las 19 desde Aeroparque. El técnico de San Lorenzo no confirmó el equipo, pero si dio a conocer la lista de concentrados, entre los cuales no figura Mercier, pero si aparece Romagnoli, que se ilusiona con tener algunos minutos.