En el ojo de la tormenta

Beligoy es el elegido para el próximo partido del Tomba ante Racing. Foto: Web

Cuando la AFA sorteó a los hombres de negros para esta fecha 17 al Expreso le tocó en su visita a la cancha de Racing a Federico Beligoy. Claro está, desde la comisión directiva del Tomba querían otro colegiado pero la bolilla determinó a Beligoy para impartir justicia en el Cilindro, el sábado a las 21.15. El juez ya había estado en un encuentro del presente torneo frente al bodeguero , fue en cancha de Lanús y derrota de la escuadra dirigida en aquel momento por Méndez.

La derrota fue por tres a cero para el local con goles de Sand,Román Martínez y Gómez, y en aquel encuentro, expulsó a un jugador visitante por doble amarilla a Luciano Abecasis, fue una discreta actuación del hombre de 47 años. El historial marca un total de trece veces en total con cinco victorias para los mendocinos, empataron en dos ocasiones y perdió en seis el conjunto comandado por Bernardi y compañía.

Un dato de color: nunca le cobró un penal a favor al Tomba, pero cuatro en contra el partido mencionado ante el Granate hubo un disparo de los doce pasos; posteriormente convertido por Gómez, que casi la despeja a un costado Rey. Su debut dirigiendo al Expreso consta del Torneo 2011 fecha 17, cuando Godoy Cruz cayera derrotado dos a cero frente a Vélez con goles de Juan Manuel Martínez y David Ramírez en condición de visitante.

En el año 2010 por la fecha once tuvo un problema en no convalidar un gol válido a Rogelio Funes Mori cuando el partido se moría frente al Tomba, cuando la jugada había sido pecho y no mano sancionada posteriormente.

A todo esto la gran pregunta es,¿Cómo será su rendimiento el sábado en cancha de Racing entre la Academia y el Tomba? Todo está por verse y nadie ha dicho la última palabra.