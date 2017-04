Una baja sensible para el sábado

Pol Fernandez. FOTO: Criterio

El joven mediocampista Pol Fernández de Godoy Cruz, autor de los goles en la victoria ante San Lorenzo en la fecha pasada, sufrió una grave lesión en la rodilla y debió ser operado de urgencia.

Esta noticia surgió este mismo jueves por la mañana en el entorno del "Tomba", el mediocampista sufrió una rotura en el asa de balde de menisco externo de su rodilla derecha, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por el doctor Matías Roby y su parte médico decía:

"Esta mañana se le realizó al jugador de Godoy Cruz Guillermo Pol Fernández una artroscopia siempre de rodilla derecha, por un ruptura en el asa de balde de menisco externo"

Fernández fue operado en el Centro Medico Palmares y todo salió bien, ya que al jugador se le dio el alta en el momento, aun así, Pol no estará disponible el sábado en el duelo ante Racing en el Cilindro de Avellaneda y todavía no es certero cuanto demandará la recuperación del jugador, esta no es la única baja para el conjunto mendocino ya que tampoco no podrá contar con Walter Serrano quien tuvo un golpe en una de sus rotulas ante Rosario Central, además tampoco estará Gastón Giménez quien está suspendido por doble tarjeta amarilla en el encuentro con San Lorenzo en el Malvinas Argentinas.

Lucas Bernardí deberá cambiar el juego para enfrentar a Racing ya que no tendrá a varios de sus pilares para el sábado, el viernes a la tarde luego del entrenamiento el plantel emprendera viaje vía área rumbo a Buenos Aires y Bernardi dará los concentrados para ir a Avellaneda, luego el domingo pegará la vuelta de la misma manera para llegar a Mendoza.