Para seguir de racha

Racing vs Godoy Cruz. Foto: Vavel.com

El estadio Presidente Juan Domingo Perón será el escenario de uno de los partidos de la fecha. Este sábado a las 20:00, Racing estará recibiendo a Godoy Cruz. Dos equipos que, a pesar de no estar entre los primeros puestos de la tabla, han tenido arranques prometedores en esta segunda etapa del campeonato del fútbol argentino.



Ambos se encuentran lejos de la punta, justamente en el pelotón que junta a 8 equipos separados únicamente por un punto. Probablemente ninguno tenga grandes posibilidades de pelear el campeonato, pero sí de luchar por un cupo en las copas internacionales del próximo año. Justamente a esto se refirió Diego Cocca esta mañana en conferencia de prensa, cuando declaró que para su equipo "es fundamental el torneo local".



Las importantes bajas de Lisandro López, lesionado, y de Marcos Acuña, convocado al seleccionado argentino, obligan al entrenador a rearmar el equipo. En principio se presume que será Lautaro Martínez quien acompañe a Bou en la delantera, como viene sucediendo los últimos partidos, y que será el juvenil Brian Mansilla quien ingrese en reemplazo del "Huevo" Acuña. Además podría ingresar el ex Boca Marcelo Meli por Gastón Díaz.



Igualmente, el técnico de la academia decidió no confirmar el 11 titular y declaró: "Prefiero que el rival no sepa cómo nos vamos a parar", aunque se puede suponer que, más allá de los cambios obligados, el equipo no cambiaría demasiado con respecto al que perdió ante Belgrano. De esta manera, el probable equipo titular sería: Orión; Pillud, Vittor, Torsiglieri, Insúa; Meli, González, Aued, Mansilla; Bou y Martínez.

Por su parte, el conjunto mendocino viene de dos importantes victorias consecutivas ante Rosario Central como visitante y ante San Lorenzo como local, y buscará seguir de racha para no perder de vista los puestos de copa. El plantel se entrenó esta mañana, y posteriormente emprendió el vuelo a Buenos Aires para quedar concentrado a la espera del partido de mañana. Al igual que Racing, el equipo de Lucas Bernardi también presenta bajas fundamentales que obligan al DT a realizar cambios con respecto al equipo que venció por 2-0 al ciclón. Pol Fernández, lesionado, y Gastón Giménez, suspendido, serían reemplazados por Maximiliano Correa y Facundo Silva, respectivamente.



El DT del Tomba habló esta mañana en conferencia de prensa luego del entrenamiento, y dejó en claro que su equipo buscará "luchar la tenencia de la pelota, tenerla más que el rival", y remarcó: "Estamos en un buen momento y eso nos tiene que dar confianza". Al igual que Cocca, Bernardi tampoco confirmó el equipo, pero en principio los cambios tampoco irían más allá de los obligados, por lo que el 11 titular que saltaría al campo del cilindro sería: Rey; Abecasis, Viera, Ortiz, Angileri; González, Henríquez, Silva, M. Correa; Garro y J. Correa.