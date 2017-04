De desconocido a referente

Google Plus

Rey está pasando por un gran momento en su carrera.

Cuando por allá en el 2015 llegaba a Mendoza un arquero desconocido para muchos pero con un enorme futuro. El nombre era un tal Rodrigo Rey corría detrás de Sebastián Moyano aquel momento el uno titular, pero el rendimiento de Moyano fue flojo y no dudó un segundo el técnico en aquel entonces Oldrá en sacarlo del once para colocar al refuerzo para esa temporada fue en un empate dos a dos en condición de local ante Vélez.

En aquella tarde del Malvinas Argentinas fue uno de los destacados del equipo, en la última pelota del partido le sacó un impresionante mano a mano a Caraglio para impedirle el triunfo al visitante mostró tener grandes condiciones. Desde ahí nunca más dejó el arco del Expreso salvo por lesiones o suspensiones, a bases de grandes actuaciones pero no sólo salvó al equipo ante Vélez frente a Sarmiento le atajó un penal también en Mendoza a la visita.

Luego la dirección técnica del conjunto mendocino estuvo a cargo de Gabriel Heinze donde siguió siendo el golero titular sin modificaciones, en el año 2016 llegó un hombre en marcar la carrera de Rey se trata de Sebastián Méndez en esa buena campaña del Tomba el primer semestre no le hicieron muchos goles solamente le hicieron 14 goles; era uno de la voz del mando en el vestuario. En el segundo semestre de ese año, fue vendido el capitán Zuqui a Boca; todos se preguntaba quién será el encargado de la cinta del equipo y Méndez lo seleccionó al hombre de inferiores en River, fue en ese segundo semestre donde empezó a crecer en su nivel.

Llegó un nuevo cuerpo técnico encabezado por Lucas Bernardi y el ex DT de Arsenal depositó toda la confianza en él, el Tomba venció uno a cero a Central en Rosario y todo se lo debe a su arquero por la gran actuación en la tarde-noche del Gigante de Arroyito hasta atajando un penal a Marco Ruben, en el partido con San Lorenzo también victoria del Expreso cuando el partido se complicaba apareció la muralla suya y el encuentro flojo ante Racing derrota en el último minuto la escuadra mendocina no perdió por más gracias al capitán. Hoy todos se preguntan si mantiene este nivel y Sergio Romero no tiene minutos en su club;el técnico Edgardo Bauza ¿Se animará a llamarlo para la selección nacional? Es una de las piezas claves de este Godoy Cruz modelo 2017.

Los colegas opinan

Diego Bautista-Periodista Diario Los Andes: " Está pasando por un gran momento en su carrera, todavía no ha llegado a su techo. Es un arquero que reúne para triunfar en el fútbol, me parece no va a dudar mucho aca.

Godoy Cruz tiene la oportunidad de aprovechar de tener un arquero gana partido y la otra vez lo entrevistamos nos comentó su sueño es jugar en Europa, no está lejos de lograrlo. Creo hoy por hoy se merece estar en la selección tiene grandes condiciones"

Omar Romero-Diario Uno: " No quedan dudas está pasando por un gran momento personal, es figuras en todos los partidos. No es fácil mantenerse en un jugador este nivel, ha demostrado estar a la altura de Ibáñez,Torrico o Bubi Manchado los grandes arqueros con pasados en el Tomba"

Gabriel Leal-Diario Los Andes y LTA Radio Jornada: " Hoy por hoy es uno de los jugadores destacados del equipo, está mostrando un nivel de alto vuelo. Me alegra mucho porque se lo merece a base de esfuerzo y sacrificio, además de ser una gran persona"

Matías Pascualetti- Radio nihuil: "Está pasando por un gran momento personal, se lo muestro seguro y le va a costar un montón hacerle un gol en el arco"

Franco Cenci- Crónica: " Está en la edad justo con sólo 26 años ser el capitán del equipo en primera división se lo nota seguro, no quedan dudas tiene un gran proyecto por delante"