Godoy Cruz recibe a River en Mendoza

Dodoy Cruz vs River. Foto: El Sol

En una fecha muy importante para todos los argentinos, El Tomba estará recibiendo a River Plate, justamente en el Estadio Malvinas Argentinas, a 35 años del conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña. Se espera un reconocimiento por parte del club mendocino y de su gente en honor a los soldados caídos en aquella guerra, en un estadio que seguramente estará repleto y que contará con público de ambas parcialidades.



El equipo de Lucas Bernardi buscará cerrar de manera positiva una seguidilla de 4 partidos sumamente difíciles y determinantes, en la que ya consiguió dos victorias, ante Rosario Central y San Lorenzo, y una derrota ante Racing. El cuarto escalón es el equipo del "Muñeco", para el cual Bernardi podrá contar nuevamente con la presencia de Gastón Giménez, que cumplió su fecha de suspensión en el partido ante la academia.



El plantel se entrenó esta mañana ultimando detalles de pelota parada y realizando algunos movimientos tácticos, y luego quedó concentrado por la tarde a la espera del partido de mañana. El técnico brindó una conferencia de prensa luego del entrenamiento, y habló sobre el rival: "River es muy completo, tenemos que tratar de estar lo más cerca posible de su nivel". Y agregó: "Mediáticamente tiene otras dimensiones, pero nosotros estamos enfocados en lo que buscamos y nos motivamos por nosotros mismos, no por el rival".



A pesar de que no confirmó el equipo, se sabe que no podrá contar con Pol Fernández, lesionado, y Henríquez, suspendido tras haber sido expulsado ante Racing. Ambos serían reemplazados por Ángel González y Olivares, respectivamente, por lo que el 11 titular quedaría conformado de la siguiente manera: Rey; Abecasis, Viera, Ortiz, Angileri; Olivares, González, M. Correa, Giménez; Garro y J. Correa.



Por su parte, el equipo de Marcelo Gallardo viene de cosechar 3 victorias al hilo, dos por el campeonato y una por Copa Libertadores, y buscará seguir de racha en su visita a Mendoza, con el objetivo de seguir escalando posiciones en la tabla y acercarse a Boca, que juega esta tarde y se podría alejar a 11 puntos de distancia.



El plantel millonario también se entrenó por la mañana, y a las 19:30 emprenderá el vuelo desde Aeroparque hacia la provincia del oeste argentino, para quedar concentrado en el Hotel Diplomatic a la espera del encuentro de mañana por la noche. Gallardo también habló en conferencia de prensa sobre su equipo: "Desde el juego nos faltaba tener continuidad, y lo estamos consiguiendo. Estamos en proceso", y sobre su rival, destacó: "Contra Godoy Cruz será un partido difícil. Imagino que planteará un partido parecido al que jugó ante San Lorenzo".



El DT podrá contar con la presencia de Lucas Alario, tras su convocatoria al seleccionado argentino, y pondrá en cancha al siguiente equipo: Batalla; Moreira, Maidana, Martínez Quarta, Casco; Martínez, Fernández, Ponzio, Rojas; Driussi y Alario.