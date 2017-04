Gastón Giménez: "Creo que controlamos el partido"

Gastón Giménez - Godoy Cruz. Foto: deunrinconbodeguero.com.ar

Godoy Cruz sumó una nueva derrota en el campeonato, esta vez como local ante River en un encuentro parejo que se definió por detalles. Luego del partido, el volante ofensivo Gastón Giménez dialogó con la prensa en zona mixta y se mostró inconforme con el resultado. "Sabíamos que los pequeños detalles nos iban a hacer ganar o perder el partido".



El conjunto de Marcelo Gallardo había abierto el marcador con una exquisita definición de Lucas Alario. Luego, en el mejor momento de visitante llegó el empate de Javier Correa, ayudado por Augusto Batalla, y en una de las últimas del partido, desde un tiro de esquina, Rodrigo Mora se anticipó y puso el 2-1 definitivo. "Tenemos mejores cabeceadores que ellos, no nos podía pasar lo que nos pasó".



El equipo de Bernardi había arrancado el año con buenos resultados tras empatar ante Atlético Mineiro y ganarle a Rosario Central y a San Lorenzo, pero decayó en las últimas dos fechas y perdió la chance de prenderse en el campeonato. Igualmente, tuvo una actuación aceptable, y le jugó de igual a igual a un River que aprovechó las situaciones que tuvo. "Contra Racing no jugamos bien, pero hoy fue distinto, estuvimos en partido siempre", declaró el 10.



El equipo tombino sigue con 23 puntos y quedó en la decimosexta posición de la tabla, a 6 puntos de los puestos de clasificación a la siguiente Copa Sudamericana. Aún así, no hay tiempo para lamentarse, ya que jugará el próximo viernes ante Colón de Santa Fe, para luego viajar entre semana a Paraguay a disputar su segundo partido de la Copa Libertadores ante Libertad. Con respecto a esto, el ex Atlético Tucumán se mostró confiado y tranquilo: "Con la pretemporada que hicimos, y la mentalidad y el hambre que tenemos, lo vamos a sacar adelante".