En búsqueda de una identidad

Google Plus

Se lo mostró preocupado a Bernardi post partido con River

El nivel en los últimos encuentros del Tomba fue flojo todo empezó con una buena victoria ante Rosario Central en condición de visitante jugando un buen juego y imponerse justamente al dueño de casa, con un gol de Gastón Giménez tras asistencia de Juan Garro; en aquella ocasión empezó siendo pieza clave el capitán Rodrigo Rey. El esquema en la visita a Rosario fue un 4-1-4-1 con varios jugadores de buen pie de mitad de cancha en adelante, la fecha siguiente por el torneo era local de San Lorenzo lo nubló en todos los sectores al Ciclón y mostró velocidad de mitad de cancha en adelante; también los mendocinos se hicieron con los tres puntos fue triunfo por dos a cero con ambos goles de Pol Fernández.

El dibujo táctica en ese triunfo fue el clásico 4-4-2 con Garro y Correa como delanteros, en el medio se encontraban González por derecha, Henríquez y Giménez de doble cinco; por izquierda el goleador de la tarde Pol Fernández. Cuando el conjunto de Aguirre atacaba y pasaba el balón por Ortigoza se encargaba de su marcación Garro; para no dejarlo jugar. Los partidos siguieron su rumbo llegaba otro partido fuera de casa complicado el escenario era la cancha de Racing ante ese equipo, la primera parte fue todo para el dueño de casa y otra vez aguantó el resultado Rey para el empate; fue derrota en el último minuto.

En Avellaneda presentó un 5-4-1 un equipo defensivo para poder traerse algo a Mendoza con Sebastián Olivares de líbero, no encontró nunca solidez y sufría ante la presión de la Academia; se preparaba listo para las contras. El ex DT de Arsenal cambiaba de nombres hasta el esquema dependiendo del equipo rival, el domingo pasado frente a River tenía una baja era Henríquez por suspensión decidió mandar al banco de suplentes a Maximiliano Correa cinco de recuperación y devolverle la confianza a Olivares pero en esta ocasión como cinco improvisado un puesto poco natural para el "Cebolla", cambio de jugadores en la mayoría de los partidos frente al Millonario colocó a Nicolás Sánchez como mediapunta poco hizo el ex hombre de Sarmiento de Junín.

El número telefónico ante la escuadra de Núñez fue un 4-3-3 pero Olivares improvisado como un central más y era un 5-3-2, no dió resultado ante la derrota por dos a uno. En cuatro encuentros por el torneo doméstico cambio de dibujo táctico y de nombres, todavía no encuentra el once de memoria.

El debut en la Copa Libertadores fue ante el poderoso Atlético Mineiro en Mendoza, fue contundente el local con una buena presión y imposibilitando al Galo jugar con sus jugadores estrellas Robinho, Fred, Cazares entre otros. En aquel ocho de marzo pasado la escuadra mendocina podía haber ganado el partido, pero terminó con empate uno a uno con sabor a poco.

Ahora viene una sequía de encuentro importantes en el calendario para el Tomba, el adiestrador bodeguero quiere recuperar cuanto antes a Pol Fernández recuperándose de una lesión en los meniscos jugador clave y figura en este modelo 2017 del Expreso; se le suma también Walter Serrano el ex Rafaela tiene la misma complicación de Fernández. Se le vienen días claves para Bernardi y compañía tiene una semana para poder encontrar su once de memoria para medirse frente a Colón en Santa Fé y Libertad de Paraguay en Asunción, ambas visitas de peligro en terreno ajenos.

Árbitro confirmado

El partido frente a Colón ya se confirmó el juez se trata de Darío Herrera, dirigirá el encuentro frente al Sabalero el viernes desde las 21.10 en el Cementerio de Los Elefantes.