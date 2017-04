Abril en la "Bodega"

Intenso mes tiene por delante el conjunto mendocino, tendrá que afrontar doble competencia. FOTO: Diario Olé.

Tras la dura caída del “Expreso” frente a River Plate, el conjunto liderado por Lucas Bernardi busca levantarse rápidamente y comenzar a sumar unidades para escalar en la tabla de posiciones. Necesita sumar con carácter de urgencia, para tomar aire y ganar confianza de cara al futuro, ya que viene de dos derrotas consecutivas (Racing Club de visitante y River Plate de local).

Abril: mes agitado el que tendrá que afrontar Godoy Cruz en doble competencia. Visitará Rosario el próximo día viernes en busca de revertir la situación actual; enfrentará a un entonado Colón de Santa Fé que viene en alza demostrando carácter y buen juego. Finalizado el encuentro, abordará el primer vuelo a Paraguay, ya que hará las veces de visitante frente a Libertad por la Copa Conmebol Libertadores. Regresará a la provincia lo más pronto posible para comenzar a preparar el siguiente encuentro; será local de Banfield por la 20ª fecha del torneo argentino. Días más tarde, recibirá al conjunto boliviano Sport Boys por la tercera fecha del torneo continental. Consumado el encuentro, visitará la ciudad del cuarteto para enfrentar a un grande del interior: Talleres de Córdoba. Finalizada la fecha, se incursionará en Bolivia por la cuarta jornada del certamen más importante de América para visitar a Sport Boys. Una vez más, regresará a Mendoza para preparar el partido más esperado e importante para el hincha bodeguero que cerrará el mes de Abril: San Martín de San Juan en un nuevo clásico cuyano.

En resumen, así quedan delimitados los encuentros del “Tomba”:

Torneo de Primera División

Viernes 07/04: Colón vs Godoy Cruz.

Domingo 16/04: Godoy Cruz vs Banfield.

Domingo 23/04: Talleres vs Godoy Cruz.

Domingo 30/04: Godoy Cruz vs San Martín de San Juan.

Copa Conmebol Libertadores

Martes 11/04: 19:30hs - Libertad (PAR) vs Godoy Cruz

Jueves 20/04: 19:30hs - Godoy Cruz vs Sport Boys (BOL)

Jueves 27/04: 21:45hs - Sport Boys (BOL) vs Godoy Cruz