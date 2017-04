Cara a cara: Diego Vera vs Javier Correa

Diego Vera (Colón) vs Javier Correa (Godoy Cruz)

Este viernes, el equipo tombino intentará regresar a la senda de la victoria cuando visite a Colón en la provincia de Santa Fe a partir de las 21:15. Diego Vera y Javier Correa son los jugadores más importantes que presenta cada equipo en la zona ofensiva.



Diego Vera

El uruguayo buscará terminar con su sequía de goles en este año. El delantero ex Independiente, Estudiantes y Atlético Rafaela, entre otros, llegó a Colón en el último mercado de pases, y desde entonces disputó 3 partidos oficiales y no marcó ningún gol. Aún así, su desempeño no ha sido negativo y el DT Eduardo Domínguez pone toda su confianza en el 9. A pesar de no contar con los goles del centrodelantero, el equipo santafecino está invicto en lo que va del año e intentará continuar en esa condición ante un necesitado Godoy Cruz, para poder mantenerse en puestos de copa.



El experimentado atacante de 32 años debutó oficialmente en 2004 en el Club Atlético Bella Vista, de Uruguay, y a partir de allí emprendió una exitosa carrera que le permitió jugar en grandes clubes del continente, como Nacional, Defensor Sporting, Liverpool, en Uruguay, y Estudiantes de la Plata e Independiente, en Argentina. A lo largo de toda su carrera ha disputado 335 partidos oficiales y ha marcado 116 goles. Sin duda una gran amenaza para la defensa del equipo mendocino.



Javier Correa

El caso de Correa en este 2017 es bien distinto al de Vera. El cordobés ha marcado en 3 de los 5 partidos oficiales disputados este año, y ante equipos importantes como Racing y River por el torneo local, y Atlético Mineiro por Copa Libertadores. Casualmente su equipo no logró la victoria en ninguno de esos 3 encuentros (empató contra el combinado brasileño y perdió ante Racing y River). El ex Rosario Central se ha ganado la confianza de Lucas Bernardi y ha logrado que la gente no extrañe demasiado a Jaime Ayoví, que emigró al fútbol chino, ni a Morro García, actualmente jugando en reserva.



Este interesante delantero de 24 años debutó como profesional en el año 2009 vistiendo la camiseta de Instituto de Córdoba, y pasó por importantes vestuarios como el de Olimpia de Paraguay y el de Rosario Central, hasta su llegada al Godoy Cruz. Buena altura, buen cabezazo y gran capacidad de definición son algunos de los detalles que la defensa de Colón tendrá que tener en cuenta si no quiere padecer al 9.