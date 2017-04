Luciano Pizarro: "Estoy muy contento de tener esta oportunidad única"

Pizarro de gran rendimiento en la liga mendocina y en la reserva del Tomba. Foto: Diaro Los Andes

Todo sueño de un jugador es jugar en primera división, ahora le llegó el turno a Luciano Pizarro, cuando se conoció la lista de concentrados para jugar ante Colón y Libertad de Paraguay, ambos de visitantes figuraba su nombre. En la semana levantó el teléfono dónde dialogó mano a mano con Vavel Godoy Cruz y atendió todo con respuestas claras.

Lucas Bernardi al frente del equipo es el primer jugador surgido en la cantera del Tomba en hacer debutar.

- ¿Qué expectativa tenes ante esta chance única?

- Estoy muy emocionado ante esta posibilidad, no se me venía dando por lesiones, pero en la preparación del arranque del torneo demostré ser capaz y estar preparado.

- El hincha no te conoce mucho, ¿cuál es tu puesto dentro de la cancha?

- Juego mucho por afuera, en liga mendocina lo hago de ocho o en la reserva, pero en la pretemporada jugué mucho de cinco y me sentí cómodo. En el medio puedo jugar donde lo decida el técnico, no tengo problemas con la adaptación en ese sentido.

- ¿Cómo fue tu arribo a Godoy Cruz, por medio de quien llegaste?

- Llegué hace doce años por medio de Corté, el me tenía en la escuelita y cuando el se fue al Tomba me trajo con él, me recomendó Miguel Nievas en aquel entonces entrenador de la séptima y me hizo debutar en liga mendocina

- Hace poco firmó su primer contrato profesional a los 19 años de edad y elogió a sus referentes en el puesto, ¿qué jugador es tu exponente a la hora de ver en el fútbol local y europeo?

- En el fútbol argentino hay muchos buenos, aprendo cosas de Gago o de Pol Fernández mismo, en el viejo continente admiro a Gabi del Atlético Madrid o Modric del Real, son grandes jugadores.