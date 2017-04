A cambiar el chip

Google Plus

Libertad vs Godoy Cruz

Durante el atardecer de este martes, el Estadio Dr. Nicolás Leoz, de Asunción, será el escenario para un nuevo choque de Copa Libertadores. Esta vez los protagonistas serán Libertad y Godoy Cruz, dos equipos con presentes muy distintos que buscarán sacar ventaja en el Grupo 6.



Por un lado, el equipo paraguayo es el puntero invicto en el presente Torneo Apertura de su país, a 8 puntos de distancia de su inmediato perseguidor, habiendo ganado 8 de los 11 partidos disputados y empatado los 3 restantes. El conjunto dirigido por Fernando Jubero Carmona viene de empatar 3 a 3 en su anterior presentación en esta copa ante el sorprendente Sport Boys, que no se achicó y le jugó de igual a igual.



El gumarelo atraviesa un gran momento, especialmente su goleador y figura, Santiago Salcedo. El ex River viene de convertir dos goles ante Sport Boys y es el actual goleador del campeonato paraguayo.



El entrenador realizará dos cambios con respecto al equipo que le ganó como visitante a Independiente F.B.C. con la entrada de Cañete y Bareiro y las salidas de Cardozo y Aranda. De esta manera el 11 titular dispuesto por Carmona es el siguiente: Muñoz; Espillaga, Candia, Vergara, Benítez; Segovia, Cañete, Aquino, Bareiro; Medina y Salcedo.



En frente estará el equipo de Lucas Bernardi, que llega con el ánimo bajo tras perder en sus últimos 3 partidos ante Racing, River y Colón. Se encuentra muy lejos de la pelea por el título local, e incluso está lejos de clasificar a alguna copa internacional para el próximo año. En la primer fecha de esta Fase de Grupos se enfrentó como local ante Atlético Mineiro y, a pesar de hacer un gran partido y merecer ampliamente la victoria, se quedó con un empate 1-1.



Por lo tanto, el Grupo 6 se encuentra completamente igualado, y es una gran oportunidad para el conjunto mendocino de sacar una ventaja que lo deje como puntero del grupo y le permita soñar con la clasificación a octavos.



Para este partido, el DT recupera algunos jugadores que no pudieron estar presentes ante Colón de Santa Fe, como Pol Fernández y Gastón Giménez, dos de los mejores jugadores de Godoy Cruz que estuvieron ausentes por lesión y por suspensión, respectivamente. Esto le permite a Bernardi poner en cancha casi al mismo equipo que logró la última victoria (ante San Lorenzo por 2 a 0), excepto por Diego Ortiz, que fue expulsado ante Atlético Mineiro y será reemplazado por Leonel Galeano. Por lo tanto, los 11 del Tomba serán: Rey; Abecasis, Galeano, Viera, Angileri; Giménez, González, Fernández, Henríquez; Garro y Correa.