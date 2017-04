Gran muestra de carácter

Todos los abrazos para Ángel González la figura del encuentro frente a Libertad

El Tomba se trajo tres puntos de oro en su visita a Asunción, fue una hazaña histórica porque fue el primer triunfo fuera de Mendoza por torneos internacionales ante un rival fuera del país; ya había vencido en su primera participación a Independiente en Avellaneda. Esta victoria es clave pensando en el futuro.

El encuentro en tierras guaraníes comenzó con la posesión del balón del Expreso y presionando todos los sectores del campo; fue así que la primera clara la tuvo Ángel González y la figura en la tarde-noche se perdió un mano a mano solo ante Muñoz, el arquero local.

Luego de los 20 minutos del primer tiempo fue cayendo en su rendimiento y se fue desinflando, para colmo Libertad se puso en ventaja un minuto después y empezó a crecer el dueño de casa con la presión de su parcialidades. Las claras estaban para el conjunto de Jubero. Si no hubiera sido por Rey quien le tapó un brillante mano a mano a Bareiro y otro a Ángel Lucena, se hubiera ido al descanso con dos o más goles abajo en el marcador.

El mediocampo parecía fuera de sintonía, el único en intentar inquietar era González con algún pase en profundidad de Henríquez o Giménez. El Expreso dependía absolutamente en ellos. Aprovechó el primer error de la noche promediando los 45 minutos de la etapa inicial; cuando un defensor rival se equivocó en dar la pelota a Muñoz pero se la dejó en bandeja a Angelito para el uno a uno parcial, injusto en ese momento. La escuadra de Bernardi no estaba bien planteada en la cancha y estaba fuera de sintonía.

Godoy Cruz estaba en búsqueda de otro error rival como toda la tarde-noche en el estadio Nicolás Leoz, era un poco peligroso por el rival de experiencia y jerarquía del otro lado. Esperaba en su campo para poder salir disparado de contra, pero no tuvo ninguna en el complemento, salvo disparos de afuera pero sin peligro para el portero local.

El empate era negocio cuando apenas pisó tierras guaraníes. La misión era no perder y traerse por lo menos un punto para seguir sumando en el grupo 6. Pero en la última pelota de la noche a la salida de un tiro de esquina, Olivares peleó el balón y dejó solo a Fernández, este asistió a la figura González para poner el dos a uno final. Dejando en silencio a todos los locales, fue un triunfo importante en la historia del Tomba por el rival de categoría del otro lado y en sumar tres puntos vitales de cara al futuro en su grupo.

Bernardi y compañía, tienen mucho por mejorar. El martes aprovechó dos de las tres ocasiones de gol al máximo pero todavía no encuentra el once ideal o de memoria. Al equipo le falta juego, con Giménez solo no alcanza, y se viene recuperando de una lesión Pol Fernández, clave en la zona de creación que en el partido frente a Libertad sumó apenas treinta minutos de juego pero le falta ritmo.

Parece tener dudas el ex DT de Arsenal a la hora de armar su equipo titular ya que nunca repitió el once. En el encuentro en Paraguay apostó por Olivares en lugar del suspendido Ortíz el defensor surgido en las inferiores quien se lo mostró nervioso ante semejante desafío. En lugar de Fernández se inclinó por Benítez cuando en ese puesto tenía a Silva, Carabajal y Sánchez, conocedores netos de la posición.

El ingreso del ex Defensa y Justicia era para hacer los relevos de Angileri cuando se mandaba al ataque, para cubrir los huecos en defensa y mantenerse en orden. El número telefónico era un 4-4-2 en la zona defensiva se encontraba por derecha Abecasis, Viera, Olivares y una especie de lateral izquierdo Angileri; en el mediocampo se encontraba por derecha González, Henríquez como cinco y a su lado Giménez, la banda izquierda estaba a cargo de Benítez y arriba una especie de delantero por afuera Garro que no pudo nunca explotar su velocidad y Correa como referencia de área. El ex Instituto no gravitó demasiado en el juego, se lo mostró fuera del área rival y se peleó más con su rivales, estaba nervioso y no le llegaron muchos balones.

Buen triunfo del Expreso pero hay mucho por mejorar de cara a los próximos encuentros -Banfield por el torneo local- que se jugaría el domingo a las 16 hs en el Malvinas Argentinas y el jueves a las 19.45 la tercera presentación del Tomba en la Copa Libertadores quien recibirá a Sport Boys de Bolivia.