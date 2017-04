A cortar la mala racha en el torneo

Google Plus

Godoy Cruz quiere ganar para darle una alegría a su gente. FOTO: Archivo.

El partido del martes fue histórico, si. Pero ahora los cañones de Godoy Cruz deben estar enfocados en la fecha 20 del Torneo en la cual se deberá enfrentar al Banfield de Julio Falcioni. Además, el equipo que conduce técnicamente Lucas Bernardi quiere cortar una racha negativa que tiene un total de 3 derrotas al hilo por esta misma competencia. La última vez que ganó fue ante San Lorenzo en el Malvinas, luego perdió con Racing en el Cilindro, River de local y Colón en la fecha pasada en Santa Fe.

¿Repetirá el equipo Lucas?

El entrenador del club mendocino no realizará variantes como se podía llegar a anticipar hace unos días cuando la delegación bodeguera volvió de Paraguay tras ganarle 2-1 a Libertad. Sin embargo, no hay confirmación oficial de quienes serán los once que salten al césped del Malvinas Argentinas el domingo, cuando el reloj marque las 16.

Con todos estos datos arrojados sobre la mesa, el posible equipo que saltará a la cancha para el local es: Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Diego Viera, Danilo Ortiz, Marcelo Benítez o Fabrizio Angileri; Juan Garro, Gastón Giménez, Maximiliano Correa, Guillermo Fernández; Angel González y Javier Correa.

Domina ampliamente el historial

En total, se han enfrentado en trece oportunidades, de las cuales seis han sido de Godoy Cruz y convirtió 18 goles. Mientras que el "Taladro" busca acortar distancias debido a que solo lleva tres ganados con 15 tantos convertidos. Las restantes cuatro veces, el encuentro terminó en empate.

¿Cómo llega el rival?

Los del Sur, tras perder el clásico ante Lanús por 4-2, repuntó y le ganó 2-0 al Belgrano que dirige Sebastián Méndez, ex-técnico del Tomba. En la tabla de posiciones, Banfield se ubica octavo con 33 unidades.

En tanto a los once titulares del Taladro, Falcioni repetirá al equipo que triunfó ante el Pirata. Hilario Navarro, Gonzalo Bettini, Carlos Matheu, Renato Civelli, Alexis Soto; Emanuel Cecchini, Eric Remedi, Mauricio Sperdutti; Martín Lucero, Brian Sarmiento; Darío Cvitanich.

El árbitro del encuentro será Diego Abal, mientras que la transmisión televisiva estará a cargo de Canal 9 de Buenos Aires.