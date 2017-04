Marcos Barrera: "Cuando venga el Tomba obviamente voy a ir"

Google Plus

Barrera con la camiseta del Tomba en el partido de la Selección Argentina en La Paz

El próximo partido del Tomba en la Copa Libertadores será frente a Sports Boys de Bolivia el jueves a las 19.45 en el estadio Malvinas Argentinas, en la semana previa al encuentro dialogó con Vavel Godoy Cruz un ex justamente del Expreso Marcos Barrera jugando en San Jose de aquel país.

-Sports Boys es un equipo de pasar a estar desaparecido a jugar la Copa Libertadores,¿ Qué equipo es el conjunto comandado por Xabier Azkargorta?

- Es un equipo del llano no juega en la altura un punto a favor, ha traído muchos jugadores de nivel por ser la liga local; está bien trabajado y tiene un gran cuerpo técnico.

- Luego el Tomba viajará a Santa Cruz de La Sierra para jugar la vuelta,¿Tenes pensado ir a la cancha a ese partido podrá ser definitorio?

- Obviamente voy a ir no me lo pierdo ni loco(risas), lo mejor de todo vienen amigos de Mendoza a verlo y vamos a ir todos juntos. A donde yo vivo en Oruro, está en avión una hora de viaje hasta Santa Cruz si se juega ahí; pero las distancias son cortas.

- ¿ Cómo observaste al equipo frente a Libertad y la histórica victoria fuera de casa?

-Estuvo ordenado y no se desesperó frente a ese gran rival, le saco mucho jugo a los errores defensivos de ellos para poder ganar. Fue un triunfo histórico del Tomba, se lo merecen por su esfuerza y no dejar nunca de luchar.

-¿Cómo observas el crecimiento actual de Godoy Cruz?

-Cuando más pasan los años está en un gran nivel, demostró estar a la altura de los equipos grandes entre River y Boca por ejemplo. La clasificación a la Copa es un esfuerzo hecho por el semestre pasado y porque la institución más la gente se merecía una alegría asi.

-¿ A la distancia seguís la campaña del Tomba?

- Obviamente la sigo como un hincha más pero cuando juego se me complica el último frente a Banfield no lo vi porque tenía partido pero cuando juega por Copa y no entrenó estoy pegado al televisor, atento a las acciones del partido.

-Actualmente juega en San Jose de Oruro. ¿Cómo es la vida en aquel país?

-Es una excelente ciudad y demasiado tranquila,hice muchos amigos en poco tiempo y ya tenía de mi paso anterior por los años anteriores.Es muy cómoda la vida de acá y ahora esta todo un poco más tranquilo, la gente es calidad y educada.

Barrera(medio) en la presentación como refuerzo de San Jose en el año actual

-¿Qué equipo es San Jose de Oruro?

- Estamos empezando desde cero armaron un plantel nuevo con muchas incorporaciones, antes al club no le daban mucha importancia hace poco jugó con River y le ganó en su estadio nada menos. Nuestro objetivo es volverlo a clasificar a los planos internacionales

- ¿Cómo es actualmente el desarrollo del fútbol en Bolivia?

- No es nada sencillo jugar acá porque tenes equipos juegan la altura y no es nada fácil, correr con 3800 metros sobre el nivel del mar. Pero hay algunos conjuntos casos Sports Boys justamente su estadio se encuentro en el llano, ahí es sencillo jugar.

-¿Cómo observaste el rendimiento de la Selección Argentina en la altura de La Paz?

-Fue flojo se notó el afectó en la altura, Argentina tiene una de las mejores selecciones del mundo pero acá se hizo fuerte Bolivia porque el 80 por ciento de sus jugadores juegan en el fútbol local. Esa fue una de las claves del encuentro.

-¿Qué rol cumple el gobierno actual encabezado por Evo Morales en el fútbol?

- Es importante su función ayuda a muchos clubes a todos por igual, es hincha de Bolívar pero siempre está dispuesto todos ellos a los clubes. El objetivo era armar una liga competitiva, a nosotros nos ha dado terrenos para entrenar y en el presente están terminando un hotel de concentración.

-¿Tenes pensado retirarte allá en Bolivia o regresar al país?

- Todavía no pienso en mi retiro de la actividad profesional, tengo contrato acá hasta junio después de eso lo analizaré. A mi personalmente me gustaría retirarme en Argentina y si es en el Tomba será un gran cierre, pero ahora estoy pensando en mi presente.

Biografía

Marcos Barrera nacido en Mendoza, Argentina; 2 de marzo de 1984.Su carrera empezó en Godoy Cruz luego siguió a 2 de Mayo de Paraguay,Jorge Wilstermann de Boliva,Iquique de Chile,Universitario de Sucre de Bolvia,Kalloni FC en Grecia,Municipal de Perú, Huracán de Las Heras de Mendoza-Argentina y actualmente en San Jose de Oruro.