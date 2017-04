Misión: Domar al "Toro"

Google Plus

La visita buscará una victoria que le de vida, llevarse tres puntos que le den aire. FOTO: LaVinoTinto Web

De cara al importante cruce por la tercera jornada del certamen continental, Sport Boys arribó a la provincia de Mendoza por la tarde del día martes; hoy se entrenará en doble turno y quedará concentrado para batirse a duelo con el “Expreso” cuando el reloj marque las 19:30 hs del día jueves. El árbitro designado para el cotejo es el ecuatoriano Omar Andrés Ponce y el lugar de los hechos será el Estadio Malvinas Argentinas.

Así llega el "Toro Warneño"

Torneo Apertura de Bolivia

La visita disputó su último partido por el torneo doméstico hace 10 días, en donde cayó 1-0 de local ante The Strongest. El gol visitante fue efectuado por Pablo Escobar, capitán de la selección boliviana, a los 43’ de la segunda parte. Con la mencionada derrota, Sport Boys se ubica en 8ª posición sumando un total de 13 unidades; 12 puntos menos que el líder: Bolívar, puntero en soledad.

Copa Conmebol Libertadores

El pasado día jueves, el “Toro” pisó territorio brasileño para enfrentar al poderoso Atlético Mineiro por la segunda jornada del certamen copero.

Se vio ampliamente superado por el conjunto “Galo”, que le propinó un duro golpe de knock out a través de los pies de una de sus figuras: Fred, de excelsa actuación. El elenco boliviano lo ganaba y daba la sorpresa, pero la alegría le duró poco; se cayó en el final y la figura del “Albinegro” lo aprovechó.

El marcador final fue 5-2 para el cuadro brasileño. Los goles de la visita fueron marcados por Carlos Tenorio y Alexis Messidoro; Robinho y Fred en cuatro oportunidades facturaron para el local.

Probable once inicial

Francisco Xabier Azkargorta, entrenador del club nacido en Warnes, aún no confirma el once inicial que enfrentará al “Tomba” en busca del batacazo. Todo indica que repetiría la formación que cayó en Brasil: Carlos Arias; Juan C. Zampiery, Rosauro Rivero, Danny Bejarano, Grenddy Perozo; Christian Coimbra, Alexis Messidoro, Leandro Ferreira; Carlos Tenorio, Jherson Córdoba y el experimentado José Luis Capdevila.