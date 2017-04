Gastón Giménez: "Desde que llegue al club es mi mejor momento"

Google Plus

Giménez es un jugador clave en el esquema de Lucas Bernardi.

El Tomba se prepara para recibir a Sports Boys el jueves a las 19.45 en su tercera presentación en la Copa Libertadores, y dialogó en conferencia de prensa Gastón Giménez. Empezó analizando al rival del turno a esto: "Va a ser un partido muy complicado y largo. Ellos se repliegan bien y tácticamente son muy buenos. Desde lo físico te proponen un partido largo para poder contragolpear y buscar ese resultado que nos complique". El conjunto del llano de Bolivia empató el primer encuentro ante Libertad y el segundo cayó goleado ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte. A su vez Giménez analizó el presente y como llega el Expreso a dicho compromiso a esto dijo: "Desde lo físico y anímico estamos bien, también desde lo futbolístico. Sabemos que podemos hacer un buen juego" viene de ganar por tres a uno en el torneo doméstico la escuadra mendocina.

En el grupo está cómodo con cuatro puntos producto de un empate ante Atlético Mineiro y un triunfo histórico ante Libertad en Asunción, por eso es importante sumar de a tres a esto remarcó: "Si ganamos vamos a tener mas chances de lograr el objetivo. Tenemos que ser inteligentes para no perder puntos. Sino se puede ganar tampoco hay que perder y menos de local", sería importante y fundamental sumar tres puntos para estar cerca del objetivo y el pase a octavos. En los últimos partidos el rendimiento del equipo no ha encontrado una idea de juego a esto murmuró: "Más allá del rival debemos prestar atención en la pelota parada en contra", en el partido del jueves su rival maneja bien las pelotas áreas y tiene buena altura.

La doble competencia del Tomba está entre Copa Libertadores y torneo local a esto aclaró: "Si bien son competiciones diferentes, para nosotros son todas finales. Debemos seguir sumando y engrosando el promedio. En la Copa queremos hacer historia y pasar a octavos de final", luego de recibir a Sports Boys viajará a Córdoba donde el domingo se verá las caras con Talleres de dicha ciudad por el torneo doméstico.

Claro está es una de las piezas claves del conjunto de Bernardi y compañía esto explicó: "La continuidad es lo que más estaba buscando. Siento que desde que estoy en Godoy Cruz es mi mejor momento. Espero poder aprovecharlo al máximo para darle herramientas al equipo" tiene un gol en el torneo local frente a Rosario Central y se lo muestra en sintonía con Pol Fernández. Para finalizar dejó en claro sus tres expulsiones vistiendo la camiseta de Godoy Cruz sobre esto dejó en claro: "Creo que la última no fue para roja. Por ahí por la falta de costumbre se me va un poco de las manos el tema de los roces. No sirve para nadie las expulsiones y debo mejorar", la última expulsión fue en el triunfo por tres a uno ante Banfield por una plancha a Erik Remedi el árbitro en aquella ocasión Diego Abal le enseñó el camino de la duchas.