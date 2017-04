Es la hora del 'Morro' García

Google Plus

El Morro fue clave en el primer semestre del 2016 | Foto: Web

Cuando se conoció a Lucas Bernardi cómo técnico del Tomba dejó en claro no tener demasiado en cuenta a Santiago "Morro" García, claro está el oriental corría atrás de Javier Correa y de su compatriota Maximiliano Sigales. En la pretemporada, para Bernardi no era clave en la estructura de su equipo para este año con la Copa Libertadores por delante, y decidió junto a su cuerpo técnico bajarlo al conjunto de reserva para entrenar en dicha categoría.

Un motivo porque el ex DT de Arsenal decidió bajarle el pulgar al uruguayo fue por su indisciplina dentro del campo de juego. En los amistosos de preparación para los desafíos para el año corriente no tuvo mucha continuidad deseada, solamente disputó un encuentro ante Huracán de Las Heras por el Torneo Vendimia; en dicho compromiso salió reemplazado y se lo mostró molesto por su presente.

El delantero fue clave en el primer semestre del 2016 de la mano de Sebastián Méndez siendo goleador en ese equipo con nueve conquistas en su cuenta, luego en la segunda mitad de año parecía seguir en la misma sintonía junto a Jaime Ayoví pero Méndez lo decidió sacar del once titular por bajo rendimiento y luego de allí no pudo encontrar nunca la continuidad deseada en muchos juegos e ingresó desde el banco de suplentes. Los hinchas están molestos ante esta situación y del presente de su goleador.

En el mercado de pases anterior tuvo sondeos de Huracán de Parque Patricios y hasta el rival del turno del domingo Talleres, este último decidió hacerse con sus servicios cuando todo parecía arreglarse y estaba todo cerrado con la escuadra cordobesa, la revisión médica no la pasó. Ahora el actual goleador del Tomba, Javier Correa no jugará en su ciudad de Córdoba por llegar al límite de amarillas ante Banfield, está en ver si Bernardi le da minutos de juego o sigue apostando a Sigales; la gran pregunta sería: ¿Llegó la hora del Morro García?. Todo está en manos del ex DT de Arsenal. En los encuentros del punta oriental disputados en Reserva ha sido figura y mostrando un gran nivel.