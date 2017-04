Para acercarse al objetivo

Mucha confianza: Los jugadores del Tomba están con confianza para el partido del jueves. Foto: Club Godoy Cruz

El Tomba cambió rápidamente el chip luego de la derrota en el torneo local frente a Talleres en Córdoba, ahora su cabeza está puesta en el próximo compromiso será ante Sport Boys el jueves a las 21.45. Los dirigidos por Bernardi está a un paso de escribir historia tiene una visita de riesgosa en Santa Cruz de La Sierra, en caso de conseguir un triunfo en tierras bolivianas estaría cerca de los octavos de final por primera vez en su historia.

El Expreso se encuentra mandando solo en su zona con siete puntos,atrás con cuatro unidades vienen Atlético Mineiro y Libertad-estos dos equipos jugaban al cierre de esta edición, en Belo Horizonte- y cierra con un solo punto Sport Boys. Para el encuentro del jueves el DT de Godoy Cruz no confirmó el equipo pero luego del compromiso del domingo pasado ante Talleres en el Mario Alberto Kempes, decidió el regreso a la provincia de Pol Fernández;Leonel Galeano;Santiago García;Nicolás Sanchez y Luciano Pizarro no se subieron al avión con destino al vecino país.

En las horas previas la escuadra de Bernardi dará el once inicial para enfrentar al Tero Warneño no está confirmado, pero un once probable sería: Rey; Abecasis;Ortíz;Viera; Angileri; González; Henríquez; Giménez; Benítez; Garro y Correa, el sistema táctico sería el tradicional 4-4-2. Luego de dicho compromiso el Tomba emprenderá su retorno a la provincia para encarar el clásico ante San Martín de San Juan el domingo a las 16, en el estadio Malvinas Argentinas; posterior al clásico "cuyano" tendrá otra semana corta el jueves 4 de mayo a las 21 recibirá en casa a Libertad de Paraguay.

El rival del turno será el mismo de hace una semana el conjunto del vasco Xabier Azkargorta no está teniendo un buen presente en el certamen internacional y tampoco no encuentra regularidad en el torneo doméstico; el último fin de semana cayó derrotado ante Blooming,se encuentra último en el grupo y necesita un triunfo para mantenerse con chance de pasar de ronda. En caso de la derrota quedaría eliminado de la competición, el ex DT de la Selección de Bolivia confirmaría los once una vez arribado al estadio Samuel Vaca Jiménez.

La intención era repetir los once de hace una semana en Mendoza,los once de los adiestrados por Azkargorta serían: Arias; Coimbra, Rivero, Peroso, Capdevila; Cordoba, Messidoro, Rojas, Miranda; Tenorio y Vogliotti, el número telefónico sería el mismo de hace una semana a simple vista el 5-3-2. La escuadra de Warnes está pasando un duro momento institucional, los jugadores decidieron no entrenar algunos días por falta de pago.



Duro momento pasan los dirigidos por Xabier Azkargorta

Está todo dicho llegó la hora de la verdad cuando empiece a rodar la pelota, el Tomba irá en búsqueda de los tres puntos para acariciar octavos y soñar en grande;mientras por el otro lado llega otra realidad totalmente diferente el Tero Warneño para hacerse fuerte en casa ante Bernardi y compañía.

Síntesis:

Sport Boys: Arias; Coimbra, Rivero, Peroso, Capdevila; Cordoba, Messidoro, Rojas, Miranda; Tenorio y Vogliotti. DT: Xabier Azkargorta

GodoyCruz: Rey;Abecasis;Viera;Ortíz;Angileri;González;Henríquez;Giménez;Benítez;Garro y Correa. DT: Lucas Bernardi

Hora: 21.45

Árbitro: Víctor Carrillo(Perú)

Estadio: Ramón Tahuichi Aguilera

TV: Fox Sports dos 608-1608