Abanderado de una ilusión

Santiago García le daba el triunfo a Godoy Cruz en el último clásico disputado en Mendoza.│Foto: Diario Los Andes.

23 de abril del 2016. Fecha memorable para el pueblo tombino. ¿Qué fue lo que ocurrió? Godoy Cruz jugaba un partido crucial para soñar más que nunca con la posibilidad de hacer historia y pedir permiso en la cima del fútbol nacional.

Sábado por la mañana. Los hinchas del Expreso arrancan el día con mucho entusiasmo y ansiedad; por la tarde, Godoy Cruz recibirá a San Martín de San Juan en una nueva edición del Clásico de Cuyo. No es un partido más para los dirigidos (en ese entonces) por Sebastián Méndez; si consiguen un triunfo, treparán a la cima de la tabla y tomarán envión en el sprint final del torneo.

Miles de almas ya se trasladan hacia el Estadio Malvinas Argentinas; poco a poco va tomando color a medida que transcurren los minutos. Se va acercando el inicio del partido y la gente está expectante, no cabe un alma en la popular y la espera se hace eterna.

Cuarteto arbitral al campo de juego y la gente se pone de pie, se avecinan las salidas de los equipos y las gargantas comienzan a entrar en calor. Dice presente el “Tomba” en el campo de juego y explota el estadio, papelitos al aire para recibir al elenco que tiene hambre de gloria; telón de por medio para darle el marco de fiesta que requiere el encuentro.

Saludo protocolar, y pitazo inicial del juez para comenzar a vivir el clásico. Godoy Cruz golpea y San Martín responde; travesaños, mano a mano y atajadas estupendas impiden que se abra el marcador en Mendoza. Al cabo de infartantes 45’, el tablero indica empate en 0.

Regresan ambos conjuntos al campo de juego para disputar la etapa final, toda la carne al asador para el cuadro local que necesita la victoria.

Comienza el segundo periodo y no hay uña que sobreviva. Se consume lentamente el partido y no aparecen los espacios, predomina el empate y las ideas no aparecen.

Expulsión en la visita que genera una cuota de fe, no todo está perdido y el “Expreso” se muda a campo rival en busca de la agónica victoria.

80’ y una falta al borde del área brinda esperanza, Santiago García alias “Morro” se adueña de la pelota y será el encargado de ejecutar el peligroso tiro libre. La orden del árbitro, y tras una majestuosa pegada, coloca el balón en el ángulo derecho de un Ardente que nada puede hacer. Godoy Cruz se pone en ventaja por la mínima y el alivio se apodera del jugador "Bodeguero".

Paros cardíacos y taquicardias sinónimo de lapso final de juego, en el que San Martín no pudo empatar y el local tuvo varias claras para liquidarlo y despilfarró.

¡Final del encuentro! Godoy Cruz 1-0 San Martín. El conjunto mendocino trepa a la cima del campeonato y se planta a pelear como nunca. Los hinchas retoman sus vidas cotidianas con una sonrisa de oreja a oreja y obviamente, el vino no puede faltar para festejar.