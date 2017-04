Para seguir festejando

Con mucha confianza el Tomba espera por San Martín de San Juan. Foto: Club Godoy Cruz

Los dirigidos por Lucas Bernardi buscarán este domingo quedarse con el triunfo para completar una semana feliz, debido a que viene de vencer a Sport Boys por la Copa Libertadores y quiere encontrar la regularidad en el torneo doméstico. En esta ocasión se verá las caras en un nuevo clásico "Cuyano" para dicho encuentro no estará ni Pol Fernández, por una molestia, otro ausente por suspensión será Andy Henríquez y Gastón Giménez. En total son tres bajas sensibles en el once inicial para el conjunto de Bernardi.

Llega al partido del domingo sin mucho entrenamiento previo, tuvo un viaje agotador de Santa Cruz de La Sierra hasta Mendoza, llegó el viernes a la noche y el sábado entreno en Coquimbito. Una vez finalizado el entrenamiento quedó concentrado a la espera del choque frente al Verdinegro. El ex DT de Arsenal no dio inicio del once inicial para recibir a San Martín pero un problable once sería: Rey, Abecasis, Viera, Ortíz, Angileri, González, Maxi Correa, Silva, Benítez, Garro y Correa.

El rival del turno por la fecha 22 es nada menos que San Martín de San Juan, la escuadra de Néstor Gorosito llega a Mendoza para verse las caras con el Expreso de Bernardi y compañía, luego de sumar la fecha pasada sus primeros tres puntos frente a Belgrano en el Hilario Sanchez. Para el encuentro del domingo tiene dos bajas sensibles en el once, una es su capitán Luis Ardente quien sufrió un desgarro y Maximiliano Lugo por suspensión; mientras en el equipo titular hay una duda, Pablo Aguilar sufre de una tendinitis en el aductor y esperarán su evolución.

Ese es el panorama del Santo pero el equipo en perfilarse para saltar al Malvinas Argentinas sería: Corti, Aguilar o Lazzaroni, Mattia, Escudero, Casierra, Pelaitay, Agüero, Gelabert, Montagna, Dening y Molina. Está todo dicho, llegó la hora de la verdad. Cuando empiece a rodar la pelota dos equipos y dos realidades distintas, el Tomba buscará cerrar la semana con una alegría; mientras el Verdinegro intentará sumar puntos por los promedios del descenso.

Síntesis:

Godoy Cruz: Rey, Abecasis, Viera, Ortíz, Angileri, González, Maximiliano Correa, Silva, Benítez, Garro y Correa. DT: Lucas Bernardi

San Martín de San Juan: Corti, Aguilar o Lazzaroni, Mattia, Escudero, Casierra; Pelaitay, Agüero, Gelabert, Montagna, Dening y Molina. DT: Néstor Gorosito

Hora: 16:00

Estadio: Malvinas Argentinas-Mendoza

Árbitro: Andres Merlos

TV: Canal nueve 122-1122