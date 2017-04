Bernardi: "Mis jugadores siempre pelean hasta el final"

Google Plus

Lucas Bernardi en el partido de hoy. FOTO: Web.

El ex-Newells admitió que hoy no fue el mejor partido del equipo, supo que errores tuvieron sus dirigidos y los explicó en la rueda de prensa. Pero también habló de los viajes y las horas que el Tomba tuvo que pasar después de vencer a Sport Boys el pasado jueves en Bolivia. El técnico no se fue conforme pero sabía que el encuentro se iba a dar así.

"Sabíamos que íbamos a estar más cerca de este partido que jugamos que de otro, por una cuestión lógica", comenzó diciendo Lucas Bernardi. Luego agregó: "No tuvimos velocidad ni juego hoy. No pongo excusas pero si tengo que explicar que jugamos el jueves, viajamos doce horas, no descansamos casi y hoy jugamos habiendo llegado ayer sin mucho tiempo de organizar las cosas".

"Creo que nos dominaron en la segunda parte, durante diez o quince minutos. Después lo volvimos a emparejar pero sin claridad ni cambio de ritmo, eso fue lo que nos faltó hoy. Igualamos físicamente al rival con los cambios de Henríquez, Garro y Sigales, ellos tenían aire, presionaron y ahí fue cuando estuvimos más cerca del rendimiento que queríamos tener en los 90", analizó el entrenador de Godoy Cruz.

Con respecto al cansancio y a una posible postergación en el encuentro de hoy dijo: "Hubiese sido bueno que este partido se postergara por el tema del viaje que tuvimos. Pero creo que no vamos a pedir una postergación para los partidos que tenemos de acá en adelante, sin embargo, creo que como equipo que representa a la Argentina en un torneo internacional tendríamos que tener el permiso de jugar a otra hora para que el espectáculo sea más grande".

"Me siento muy orgulloso de los futbolistas que hacen este desgaste porque a pesar de todo, siguen luchando todos los partidos más allá de si están siendo superados o no. Siempre juegan hasta el final, están en un gran momento y llevan esto metido en el corazón", tiró en referencia a la labor que brindan sus dirigidos.

Para finalizar contestó sobre Guillermo Fernández. "La idea de sacar a Pol de la concentración en Bolivia fue por el ida y vuelta de los viajes y por su rodilla, entonces era preferible porque no íbamos a tener a Giménez ni Henríquez. Viajó hacia Mendoza desde Bolivia y no se recuperó como esperábamos, son cosas que suelen pasar".