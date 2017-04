Juan Fernando Garro: "Nos quedamos con un sabor amargo"

Garro(7) en el encuentro frente a Sport Boys en Bolivia, fue figura en aquella ocasión.

Uno de los hombres de la semana fue Juan Fernando Garro por su conquista en Santa Cruz de La Sierra frente a Sport Boys, una vez finalizado el encuentro ante San Martín de San Juan dialogó con Vavel y dejó sus sensaciones a esto comentó: "Nos vamos con bronca, porque era el clásico ante nuestra gente y no se nos pudo dar" sobre el punto frente al Verdinegro. El delantero del Tomba ingresó en el segundo tiempo en lugar de Ángel González y dejo en claro el mensaje de Lucas Bernardi a esto dijo: "Lucas me pide esfuerzo por mis compañeros y jugar en la misma posición de Ángel, me está dando confianza", todavía no se sabe la posición de Garro a veces juega de volante por derecha, extremo o delantero acompañando a Javier Correa.

La semana pasada pasada quedó en la historia del club al anotar un gol en una copa internacional a esto murmuró:" Fue lindo convertir en condición de visitante en una competición tan importante, estuvo muy emocionado esa noche" , vale recordar fue el autor del segundo gol ante Sport Boys.

Para finalizar el jueves pueden hacer historia si gana o empate ante Libertad para asegurarse un lugar en octavos de final, por primera vez en su historia; a esto explicó:"Ojala el jueves frente a Libertad estemos a la altura, la gente se merece semejante alegría. Vamos hacer todo lo posible para lograrlo" en el grupo 6 de la Copa Libertadores el Tomba marcha puntero solo con diez puntos.