Para asegurar con Libertad su pase

Bernardi tiene revancha el jueves luego del flojo encuentro frente a San Martín.

En la presente edición de la Copa Libertadores uno de los equipos revelación es el Expreso de Lucas Bernardi está a solamente un punto de alcanzar los octavos de final por primera vez, en tres ediciones jugadas en el certamen internacional donde en las dos anteriores 2011 y 2012 se quedó en la fase de grupo. Por eso el jueves frente a Libertad de Paraguay quiere entrar a los libros de historia, está cerca de alcanzar un objetivo histórico para la institución; cuando apenas asumió el ex DT de Arsenal dejó en claro que su meta era sumar la mayor cantidad de puntos en el torneo local y dejar de lado la Libertadores, pero nunca se hubiera imaginado su buen nivel en dicha competición.

En cuanto al equipo titular no lo confirmó pero esperaría hasta último momento, la idea es poner lo mejor y no guardase nada para el encuentro frente a los Guaraní. El fin de semana pasado en el clásico "cuyano" decidió guardar a Diego Viera y Pol Fernández ambos piezas claves para Bernardi, también otro en llegar descansado, luego de purgar su fecha de suspensión por el torneo doméstico, es Gastón Giménez jugador importante en la columna vertebral del equipo.

El ex Atlético Tucumán fue figura en el partido pasado frente a Sport Boys en Santa Cruz de La Sierra, en cuanto al once para saltar al terreno de juego un problable sería: Rey, Abecasis, Viera, Ortíz, Benítez, González, Henríquez, Giménez, Fernández, Garro y Correa.

El rival del turno del Tomba será el conjunto de Fernando Jubero llega a Mendoza con un gran presente en el torneo local el fin de semana, cayó derrotado por 1 a 0 en el clásico ante Cerro Porteño. En dicha competición marcha puntero con 27 puntos. Ya se encuentra en Mendoza y dejaron en claro su intención de llevarse los tres puntos a Asunción para seguir teniendo chances de pasar a la siguiente ronda.

El ex DT de Olimpia no confirmó el elenco titular para enfrentarse a Godoy Cruz, llega con una baja se trata de Alan Benítez sufrió una fuerte contractura en el aductor derecho y no llegaría al jueves. El once en perfilarse para visitar el Malvinas Argentinas sería: Muñoz, Candia, Cardozo, Alcaraz y Giménez o Vergara, Ramírez, Aquino, Lucena y Medina, Bareiro y Salcedo; para llevarse algo, un punto o las tres unidades a Asunción se juegan su última carta.

Está todo dicho, dos escuadras con realidades diferentes en la Copa. El Tomba buscará clasificar por primera vez a octavos de final; mientras el Gumarelo intentará hacerse fuerte en condición de visitante. El dueño de casa quiere con Libertad asegurar su boleto a la próxima ronda.

Síntesis:

Godoy Cruz: Rey;Abecasis;Viera;Ortíz;Benítez;González;Henríquez;Giménez;Fernández;Garro y Correa. DT: Lucas Bernardi

Libertad: Muñoz; Candia, Cardozo, Alcaraz y Giménez o Vergara; Ramírez, Aquino, Lucena y Medina; Bareiro y Salcedo. DT: Fernando Jubero

Árbitro: Roberto Tobar( Chile)

Hora: 21

Estadio: Malvinas Argentinas-Mendoza

TV: Fox Sports 604-1604

Siempre hay una primera vez

En la semana Lucas Bernardi sorprendió a todo el mundo con la convocatoria se trata de Fernando Núñez, el goleador de la reserva del Tomba es la primera convocatoria al elenco superior. Estaba mostrando un gran nivel en dicha categoría, siendo goleador del equipo.