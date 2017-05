Godoy Cruz va en busca de otra victoria ante Libertad

Google Plus

Godoy Cruz vs Libertad. Foto: futbol.as.com

El equipo de Lucas Bernardi ya está haciendo historia con la formidable actuación que ha tenido hasta el momento en esta Copa Libertadores. Pero lejos de conformarse, el Tomba va en busca del tan ansiado pase a octavos ante Libertad, y le alcanza con un empate para avanzar a esta fase. La única vez que se enfrentaron fue tres semanas atrás, en Paraguay, y fue una agónica victoria de Godoy Cruz por 2 a 1 con dos goles de Ángel González.



En aquella ocasión, el conjunto mendocino venía de tres derrotas consecutivas por el torneo local (ante Racing, River y Colón), y de un empate como local ante Atlético Mineiro por la Copa Libertadores. El panorama no era el mejor cuando le tocaba enfrentar como visitante a este grande paraguayo, que de antemano se postulaba como el favorito a llevarse los tres puntos.



A esto se le sumaba un mal arranque del partido, ya que a los 20 minutos ya habían sido amonestados Abecasis y Gastón Giménez, y dos minutos más tarde llegaba el gol de Libertad, proveniente de un lateral en ataque recibido por Santiago Salcedo en el área, que con mucha clase asistía a Ángel Cardozo Lucena para poner el 1 a 0.



Parecía no haber luz al final del túnel para un Godoy Cruz que se notaba decaído, pero que luego de algunos minutos comenzaba a levantar el rendimiento y a emparejar el partido, para luego emparejar el resultado en el último minuto del primer tiempo. Un gol que llegaba producto de la presión alta de Ángel González y de un error defensivo del lateral izquierdo Giménez, que le quiso dar un pase con el pecho a su arquero y no vio venir al volante mendocino, que lo anticipó, eludió a Muñoz y puso el 1 a 1.



El segundo tiempo tuvo menos acción, ambos equipos arriesgaban poco y parecían conformes con el resultado, que claramente beneficiaba más al visitante que al local. Los dos entrenadores agotaron todos sus cambios en los últimos 10 minutos, lo cual evidenciaba sus intenciones de 'cerrar el partido'. Pero sobre el minuto 90', y desde un córner, llegaba el segundo del Tomba, otra vez a cargo de Ángel González, la figura de aquel partido que recibió la asistencia de Pol Fernández y sólo tuvo que empujarla para que su equipo se lleve los tres puntos a Mendoza.



Los de Bernardi luego revalidaron esta victoria venciendo a Sport Boys en Mendoza y en Bolivia, quedando de esta manera como único puntero del Grupo 6, y con una oportunidad única de superar la Fase de Grupos por primera vez en su historia.