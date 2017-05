Para coronar una semana redonda

Google Plus

El plantel del Tomba quiere seguir festejando

El Tomba buscará seguir con los festejos el jueves abrochó su pase a Octavos de Final de la Copa Libertadores por primera vez en su historia, ahora quiere coronar la semana con otra alegría: El próximo encuentro del Expreso será ante el duro Defensa y Justicia, el domingo en el estadio Norberto Tomaghello, frente a Libertad el jueves hubieron varios jugadores con dolencias físicas entre esos Javier Correa; Fabrizio Angileri; Danilo Ortíz por eso el entrenador Lucas Bernardi todavía no dio pista del once inicial.

Todo parecía haber postergación de dicho partido pero quedó todo en la nada, el probable once de la escuadra mendocina para medirse frente al Halcón de Varela sería: Rey; Abecasis; Olivares; Viera; Benítez; González; Henríquez; Giménez; Fernández; Garro y Sigales. La duda pasa ante el calambre de su goleador Javier Correa, si le da minutos de juego a Santiago García también aparecen como chance Fernando Núñez o Maximiliano Sigales.

El rival de turno del Expreso es el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece la fecha pasada se trajo tres puntos valiosos de Córdoba cuando venció uno a cero a Belgrano, ahora irán por otra victoria para encontrar regularidad en el torneo doméstico. El jueves 11 de Mayo tiene una cita histórica jugará la vuelta ante Sao Pablo en el Morumbi, en búsqueda de alcanzar la próxima ronda.

El once no está confirmado tiene una duda será la evolución de Ignacio Rivero tiene una molestia física, pero un probable para medirse al Tomba será: Arias; Silva; Barboza; Delgado; Rivero; Gutiérrez; Castellani; Pochettino; Bouzat y Ríos. En la semana Beccacece anunció poner lo mejor sobre la mesa para no descuidar el torneo local.

Está todo dicho se miden dos rivales el Tomba no quiere descuidar el torneo doméstico; mientras el Halcón intentará hacerse fuerte en casa.

Síntesis:

Defensa y Justicia: Arias; Silva; Barboza; Delgado; Rivero; Gutierrez; Castellani; Pochettino; Bouzat y Ríos. DT: Sebastián Beccacece

Godoy Cruz: Rey; Abecasis; Olivares; Viera; Benítez; González; Henríquez; Giménez; Fernández; Garro y Sigales. DT: Lucas Bernardi

Árbitro: Néstor Pitana

Hora: 18

Estadio: Norberto Tomaghello