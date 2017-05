Empate sin goles en Florencio Varela

Jonás Gutiérrez disputando la pelota con Marcelo Benítez. Foto: Clarín

Producto de las condiciones climáticas de este domingo, el terreno de juego del Estadio Norberto Tomaghello se parecía más a una piscina olímpica que a una cancha de fútbol. La pelota prácticamente no giraba, pero Néstor Pitana decidió no suspender el partido. El local venía de tres victorias consecutivas sin recibir goles, y el visitante llegaba a este partido luego de la histórica clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.



De esta manera arrancaba el choque entre el Halcón y el Tomba, que hasta aquí registraban 9 empates entre los 14 partidos oficiales que habían disputado. Los primeros 10 minutos fueron entretenidos, con dos aproximaciones por parte de cada equipo, que intentaban lastimarse con remates de media distancia. La más clara de estas fue para el equipo local luego de que un gran remate de Bouzat se estrellara contra el palo derecho de Rodrigo Rey. Luego disminuyó el nivel de juego de manera notable, innumerables infracciones y pelotazos, que en parte eran consecuencia de la cantidad de agua sobre el césped.



Nada para destacar hasta el minuto 33, en el que Rodrigo Rey cometió la distracción de soltar la pelota fuera del área, y Pitana sancionó tiro libre. Gran chance para Defensa, desperdiciada por Rafael Delgado que desvió el remate. Lo único que le quedaba al primer tiempo eran las amonestaciones para Rodrigo Rey y Marcelo Benítez (GC).



Así se iba el partido al segundo tiempo, que recién a los 14 minutos iba a tener una situación de peligro, otra vez para el Halcón de Varela, en este caso desde una pelota parada ejecutada por Ríos, con un centro al punto de penal que se encontró con un gran frentazo de Tomás Cardona, pero mejor aún fue la respuesta del arquero tombino.



Diez minutos más tarde aparecía Juan Fernando Garro con una lujosa jugada, que arrancó recibiendo con el pecho en la mitad de la cancha, hizo un auto pase hacia el medio sacándose un rival de encima, gambeteó al segundo y se perfiló para sacar un remate que no fue malo pero se fue apenas por encima del travesaño. Gran jugada del 7 que un minuto después se iría expulsado. Había visto la primer tarjeta amarilla sobre el minuto 19 del segundo tiempo, y veía la segunda en el minuto 27 luego de ir a disputar una pelota de manera imprudente sobre la línea del lateral izquierdo. El equipo de Bernardi se quedaba con un jugador menos a 20 minutos del final y en su mejor momento del partido.



Igualmente, los de Beccacece no aprovecharon la superioridad numérica, y solamente pudieron acercarse una vez al arco de Rey en esos últimos 20 minutos, nuevamente desde una pelota parada y una serie de cabezazos en el área, la pelota le quedó a Jonás Gutiérrez, que remató de zurda al palo izquierdo, pero no tuvo éxito y su disparo se fue desviado. Así finalizó un nuevo empate entre Defensa y Justicia y Godoy Cruz, el décimo en quince partidos oficiales.



La próxima fecha tendrá al equipo mendocino visitando a San Martín de San Juan en el clásico de Cuyo y a los de Florencio Varela visitando a Quilmes.