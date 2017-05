La última vez en el Hilario

Google Plus

Godoy Cruz vs San Martin de San Juan | Foto: Los Andes

La última vez que el expreso visitó el Hilario Sánchez en San Juan terminó en polémica ya que Godoy Cruz se jugaba una fase muy importante en su historia y en el campeonato 2016.

El tomba había echo una excelente campaña en el torneo local, donde de la mano del "Gallego" Mendez conseguió destacar en el juego imponiéndose a muchos equipos grandes, este esfuerzo llevo a Godoy Cruz a definir la zona ante San Martín de San Juan para quitarle la oportunidad a San Lorenzo de jugar la final ante Lanus quien ya estaba clasificado en su zona, pero no todo iba a ser fácil para el tomba ya que comenzaron a correr rumores de que a San Martin le ofrecieron un incentivo económico si lograba amargar al conjunto mendocino y así fue, Godoy Cruz con ese rumor en mente fue a la provincia vecina con mucha presión, no solo de tener la oportunidad de jugar la final si no de que el "verdeinegro" haría lo que fuera para evitar la victoria del tomba, todo concluyó con un 2 a 0 final y con la ilusión de la gente de Godoy Cruz.

Entre empujones y quejas al arbitro una de las imágenes más impactantes del partido fue de Jaime Ayovi quien no se guardó nada y echó en cara lo que había pasado.

Aun así Godoy Cruz obtuvo recompensas por su esfuerzo en el campeonato, actualmente su buen desempeño en el 2016 le dio la chance de poder competir en esta actual edición de la Copa Libertadores 2017 en el cual es el primer clasificado a los octavos de final.

