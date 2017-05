Recuerdo del primer clásico cuyano en primera

Rubén "Tito" Ramírez y Sebastián "Motoneta" Penco. Foto: Los Andes

Luego de 6 años sin verse las caras, Godoy Cruz y San Martín de San Juan volvían a enfrentarse en octubre de 2011 en el Estadio Malvinas Argentinas. Pero esta vez en un partido correspondiente al Torneo Apertura de Primera División, la máxima categoría del Fútbol Argentino en la que nunca se habían cruzado.



El equipo mendocino había sido recientemente eliminado de su primer Copa Sudamericana, el mismo año en el que había disputado la Copa Libertadores por primera vez en su historia, con un equipo difícil de olvidar para el hincha tombino, conformado por Sebastián Torrico; Roberto Russo, Nicolás Sanchez, Leonardo Sigali, Germán Vobolril; Israel Damonte, Nicolás Olmedo, Ariel Rojas, Diego Villar; Rubén Ramirez y Leandro Caruso, dirigidos por Jorge Da Silva.



Por su parte, los sanjuaninos venían de lograr su segundo ascenso a primera división, y tenían el claro objetivo de engrosar el promedio para mantener la categoría. El equipo de Daniel Garnero saltó a la cancha aquel día con Luciano Pocrnjic; Cristian Álvarez, Cristian Grabinski, Lucas Landa, Emmanuel Más; Federico Poggi, Pablo Cantero, Marcos Galarza, Raúl Saavedra; Sebastián Penco y Gastón Caprari.



El partido arrancaba aburrido, y durante los primeros minutos el espectáculo pasaba más por la tribuna que por el terreno de juego. Un estadio colmado por hinchas de ambas parcialidades que alentaban permanentemente. El equipo local era más vertical pero el visitante manejaba los hilos del partido, y movía la pelota de un lado al otro sin lastimar al rival. Recién en el minuto 44 del primer tiempo llegaba el primer gol del partido, con un sorpresivo desborde de Emmanuel Más, que llegó al fondo por el costado izquierdo y envió un preciso centro de zurda para encontrar la cabeza de Sebastián Penco, el goleador que no podía faltar en este clásico ponía el 1 a 0 y festejaba con su clásica "motoneta".



Así terminaba el primer tiempo, y con la misma intensidad arrancaba el segundo, que se iba a encontrar de arranque con el empate de Godoy Cruz. Tres minutos fueron suficientes para que "Tito" Ramírez, luego de un tiro libre que se estrelló en la barrera, tomara el rebote y la clavara en el ángulo superior izquierdo de Pocrnjic, un disparo imposible de controlar para el arquero. El goleador de aquel campeonato ponía el empate y hacía delirar al público tombino.



Pero la alegría le iba a durar poco a los locales, porque cuatro minutos más tarde, un error garrafal de Nicolás Sánchez le permitió a Saavedra quedar mano a mano con Torrico y poner el 2 a 1. En una salida desde la defensa que no parecía llevar ni el más mínimo peligro, el zaguero no controló bien la pelota y fue sorprendido por la presión del delantero verdinegro, que luego definió de zurda ante la salida del arquero.



Así se iba a mantener el resultado durante media hora, con intentos frustrados de Godoy Cruz de llegar al área rival con la pelota dominada. Recién en el minuto 37 iba a llegar la claridad del "Pipa" Villar, que puso un exquisito pase en profundidad para la corrida del recién ingresado Facundo Castillón, que ganó en velocidad y metió el buscapié hacia el borde del área chica y encontró a "Tito" Ramírez. Olfato goleador del delantero que volvía a igualar el marcador, y arengaba a sus compañeros para ir a buscar el gol de la victoria, que finalmente no llegaría. Empate 2 a 2 que le sentaba mejor a Godoy Cruz, no sólo por haber superado dos veces el marcador en contra, sino por lo que significaba el envión anímico luego de la eliminación de la Copa Sudamericana. Todo lo contrario para San Martín, que desperdiciaba una gran oportunidad de sumar de a 3 para salir de los puestos de descenso directo.