Para pisar fuerte en territorio enemigo

Bernardi tiene dudas en el once para el clásico. | Foto: Web.

El Tomba buscará quedarse con una nueva versión del clásico cuyano, para este encuentro Bernardi no ha dado un indicio del equipo, pero para ir a San Juan y pisar fuerte no tendrá a Juan Fernando Garro por estar suspendido. Contará con la vuelta de Fabian Henríquez que ya cumplió la fecha de sanción frente a Defensa y Justicia. En la defensa van a esperar a último momento la evolución de Danilo Ortiz con una molestia física, en caso de no llegar, su lugar puede llegar a ser ocupado por Leonel Galeano.

Un probable tentativo para verse las caras frente a San Martín seria: Rey; Abecasis; Viera; Ortiz o Galeano; Angileri; González; Henríquez; Giménez; Fernandez; García y Correa. Con respecto al partido anterior pica en punta el Morro García para reemplazar al suspendido Garro por su expulsión en Florencio Valera.

El rival del turno del Expreso será nada menos el Verdinegro, la fecha pasada venció en el último minuto a Quilmes con gol de Joaquín Molina para el uno a cero final. Ahora tiene un desafío duro en casa ante su clásico rival, recibe al Tomba. Para este partido Néstor Gorosito no confirmó el once inicial.

Podría ser el mismo en derrotar al Cervecero, estaría compuesto por: Corti; Aguilar; Mattia; Escudero; Casierra; Montagna; Gelabert; Aguero; Lugo; Dening y Molina. El Santo está obligado a sumar puntos por el tema del descenso y no quiere caer en la zona roja.

Está todo dicho, el Tomba buscará hacerse con los tres puntos en tierras enemigas para encontrar regularidad en el torneo doméstico y no sufrir con el promedio del descenso.

Síntesis:

San Martín de San Juan: Corti; Aguilar; Mattia; Escudero; Casierra; Montagna; Gelabert; Aguero; Lugo; Dening y Molina. DT: Néstor Gorosito

Godoy Cruz:Rey; Abecasis; Viera; Ortiz o Galeano; Angileri; González; Henríquez; Giménez; Fernandez; García y Correa. DT: Lucas Bernardi

Hora: 21.15

TV: Televisión pública 121-1121

Árbitro: Germán Delfino

Estadio: Hilario Sánchez