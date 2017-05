Lucas Bernardi: "Tenemos muchas más cosas a favor que en contra"

Lucas Bernardi - DT Godoy Cruz. Foto: Los Andes

Lucas Bernardi brindó este jueves por la tarde una conferencia de prensa de cara a una nueva edición del clásico cuyano. Su equipo viene de enfrentar a San Martín hace dos semanas, en lo que fue un empate 0 a 0 en tierras mendocinas.



Con respecto al partido disputado en Mendoza, el DT declaró: "Sirve haber jugado 15 días antes, porque ya conocemos a sus futbolistas, y seguramente van a jugar con el mismo equipo. Pero cada partido es diferente y este tendrá otros condimentos, otra cancha, otro horario".



Godoy Cruz llegaba a aquel partido luego de una importante seguidilla de partidos. Esta vez llega al clásico con una semana de descanso, y Bernardi lo destacó: "El valor de ese partido cambia, porque nosotros llegamos ahí sin descanso, en cambio ahora tuvimos dos días más", y resaltó: "Tenemos muchas más cosas a favor que en contra que la última vez, aunque no todas las condiciones están de nuestro lado".



Al ex Newell's le preguntaron si veía a este partido como una revancha, y no dudo en responder que "con el paso del tiempo te das cuenta que el fútbol no te da revancha, te da la posibilidad de volver a competir y sacarte alguna sensación. Es una buena oportunidad para poder mejorar y tenemos que dar nuestra mejor versión".



Con respecto al rival, admitió: "Sabemos que juegan bien, en su cancha controlan el juego y la pelota. Tenemos que estar atentos en la pelota parada, tienen muy buenos pateadores".



Por último, el entrenador se refirió al operativo de seguridad dispuesto para este partido: "Nosotros dependemos de la seguridad que nos van a brindar, y confiamos en que las personas encargadas brinden la misma seguridad que nosotros brindamos acá. Iremos en micro, y esperemos que todo salga bien".