La vuelta del Morro

Santiago García | Foto: Los Andes

En el clásico de ayer en el Hilario Sánchez de San Juan, Godoy Cruz se llevó una importantísima victoria frente a su clásico rival, esta victoria tuvo su protagonista y en este caso dejo la cosas bien claras a la hora de su convocación.

De quien estamos hablando es de Santiago "Morro" García, que después de un largo tiempo volvió a jugar y no dejó dudas de lo que es capaz, el Morro no tenía participación desde la fecha 11 en Junin, su deceso de juego fue producido por su falta de condición física y sobrepeso, por lo tanto no estaba apto para competir, esta misma causa llevo a que el "Morro" no pudiera concretar su pase a Talleres de Córdoba en el mercado pasado.

Todo esto llevo a que Lucas Bernardi no tuviera en cuenta a García hasta que no estuviera en condiciones, lo que al "Morro" le llevó mucho tiempo en la reserva de Godoy Cruz y donde también la peleó desde abajo hasta conseguir un lugar en el primer equipo y nada menos que en el clásico cuyano, pero la decisión de jugar no solo fue del DT si no que la influencia de su presidente también jugó a su favor.

En el partido de anoche, a Godoy Cruz se le noto un cambio en el ataque, la presencia del "Morro" le dio jerarquía al equipo a la hora de crear peligro, ayer vimos al delantero que estábamos acostumbrados en el 2016 a pesar que no está con su compañero de formula, con Javier Correa complementaron muy bien, pero el estelar de la noche se lo llevo el "Morro" anotando un doble y rompiendo la mala racha de 315 minutos sin marcar, sumando cuatro goles en este campeonato, y nada menos que llevarse los puntos en el territorio rival, con esta gran actuación el delantero uruguayo se ganó un lugar en el primer equipo y la gente pide más minutos para esta bestia charrúa, todos queremos ver el futbol de este hombre, a pesar de que nunca se fue hoy vuelve con todo.

¡Reviví los goles de Santiago anoche en San Juan y algunos de sus goles en Godoy Cruz!