David Ramírez:"Me queda la deuda pendiente salir campeón con el Tomba"

El Mago es querido por el hincha de Godoy Cruz.

Uno de los jugadores histórico del Expreso anunció su retiro del fútbol profesional se trata de David Ramírez, este dialogó mano a mano con Vavel Godoy Cruz dejando grandes conceptos, su pasado por Mendoza y su futuro cercano.

-¿ La decisión del retiro fue tuya?

- La tenia pensando hace rato el jueves pasado, la venía pensando mucho y hoy lo decidí anunciar en mis redes sociales.

-¿ Cómo influyó tu familia cuando les comunicaste tu retiro?

- Mi entorno me apoyaba sea cual sea la decisión final, mi familia me ayudó mucho y me ayuda. Pero ya era hora de parar y dedicarme a ellos.

-¿ Cómo te fue este año personal en Defensor de Villa Ramallo?

- Estoy muy agradecidos a ellos por abrirme las puertas para el retiro, me han tratando muy bien a mi y a mi familia en general. Fue un año positivo donde quedamos cerca de pasar a la instancias finales, podría haber sido algo histórico para el pueblo y la institución.

-¿ En lo personal era terminar la carrera en Godoy Cruz?

- Esa era mi idea el año pasado pero lamentablemente no se me pudo dar y me tocó irme de la peor manera. Me sentía cómodo en Mendoza mis compañeros me apoyaban a pesar de estar lesionado o aportaba de donde me tocaba estar.

-¿ Qué entrenador te marcó en tu trayectoria como futbolista?

- Me han dejando su huella dos excelentes trabajadores y buenas personas, la primera Omar Asad en Godoy Cruz y el segundo Ricardo Gareca en Vélez a ambos estoy muy agradecidos; me han dejado grandes conceptos.

- ¿ Te gustaría estar vinculado al ambiente del fútbol?

- Me encantaría ya termine el curso de director técnico y ya me recibí, ahora voy a descansar en familia y después se verá eso.

-¿ Te gustaría estar involucrado a Godoy Cruz en el día de mañana?

- Sería otro sueño para mi, siempre he querido mucho al club y me siento cómodo en Mendoza.

-¿ Te queda a una deuda pendiente en buena trayectoria?

- Me queda salir campeón con el Tomba y jugar una Copa internacional con ellos, es la espina que me queda clavada.

- ¿ Qué mensaje le dejas al hincha del Tomba?

- Al hincha lo voy a llevar dentro de mi corazón siempre, estoy agradecidos a ellos también por toda las etapas en Mendoza y siempre me han recibido de la mejor manera a mi y sobre todo a mi familia.