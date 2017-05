Uno por uno: Pisó en falso

Google Plus

Los once frente a Atlético Mineiro en Belo Horizonte.

El Tomba se vuelve de Brasil con las manos vacías, fue goleado por 4 a 1 ante el Galo. La escuadra de Lucas Bernardi dispuso en cancha un mix pero nada pudo hacer ante el local. Con este resultado el conjunto argentino avanzó segundo en su zona con once puntos y primero pasó el equipo dirigido por Roger Machado con trece unidades, ahora a esperar por el sorteo a decidir el próximo rival en octavos de final.

Godoy Cruz perdió una gran chance, la derrota le prohíbe definir de local la llave de la próxima instancia de la competición y no pudo ser el mejor ubicado en la fase de grupo. Los destacados del bodeguero en la floja noche de Belo Horizonte fueron: Juan Fernando Garro;Maximiliano Correa y Gabriel Carabajal.

1) Rodrigo Rey(5): En los goles no tuvo ninguna responsabilidad, el segundo de Cazares de tiro libre no se esperaba semejante remate del ecuatoriano. En los demás lo dejaron solo y no pudo tuvo demasiada resistencia.

22)Ezequiel Bonacorzo(5): Cuando encontraba el hueco se mandaba al ataque, en defensa sufría con la velocidad de Robinho cuando se asociaba con Cazares.

5)Diego Viera(4): Mostró lentitud en la marca, cuando podía se mandaba al ataque pero quedaba un espacio en la defensa.

6)Danilo Ortíz(3): Flojo encuentro del ex defensor de Racing perdió muchos balones, intentaba siempre sumarse a la parte ofensiva pero no gravitaba.

28)Facundo Cobos(5): Buen partido del lateral izquierdo cuando iba abajo el Tomba uno a cero en el marcador le robó una pelota con destino de red a Robinho. Estuvo seguro en la proyección al ataque.

27)Gabriel Carabajal(6): Siempre se mostró como opción de pase e hizo jugar al equipo en muchos tramos del encuentro, colaboró a la hora de defender.

13)Diego Poyet(4): No pudo asociarse nunca con sus compañeros en el mediocampo, recuperó muchos balones pero estaba lento a la hora del retroceso.

17)Maximiliano Correa(6): Un relojito en el medio presionó bien la salida del Galo y siempre se mostró como opción de pase en ataque.

24)Nicolás Sánchez(4): Corrió mucho y no aportó en ataque, solamente tiró un centro preciso en el gol de Garro; se lo encontraba perdido en el terreno de juego.

30)Fernando Núñez(4): No pudo explotar mucho en velocidad en varios tramos del partido, bajó a pedir la pelota en muchas ocasiones. Estaba fuera del sintonía el goleador de las inferiores del Tomba.

23)Maximiliano Sigales(3):Floja noche del uruguayo por momentos jugaba de enganche fuera del área, no le aportó nada al ataque del Expreso.

Ingresaron:

18)Santiago García(5): Tuvo media hora en cancha ingresando por Núñez y está demostrando un gran nivel individual; se lo mostró peligroso en el área defendida por Giovanni.

7)Juan Fernando Garro(6): Buena noche del oriundo de Tunuyán estuvo rápido en ataque y conectó perfecto de cabeza un centro para el descuento.

29)Luciano Abecasis(-): Jugó poco como para ser evaluado.