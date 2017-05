Godoy Cruz goleó a Patronato y se ilusiona

Juan Fernando Garro. Foto: Olé

El equipo de Bernardi goleó a Patronato en condición de visitante y sumó su tercer victoria consecutiva. Quedó a 4 puntos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana y encendió la ilusión en la recta final del campeonato. La otra cara de la moneda es la que ve el Patrón, que hace 11 partidos que no gana y se hunde en la tabla de promedios.

El partido arrancó siendo dominado por el equipo local, aunque su dominio no era muy profundo y no lograron complicar demasiado a Rey. Los primeros minutos se jugaban en campo de Godoy Cruz pero no le generaban peligro, más allá de algún débil remate de media distancia. Pero ese "dominio" no iba a durar demasiado, porque a los 18 minutos, luego de un lateral en la mitad de la cancha, "El Morro" García recibió la pelota, la jugó para Verdugo, el pibe la aguantó muy bien y se la devolvió al uruguayo, que vio la diagonal de Garro y lo habilitó para que el delantero de las inferiores del club pusiera el 1 a 0. Otro gol de "Juanfi" que sigue de racha.

A partir de ahí, el visitante agarró la pelota y empezó a desplegar su juego, al que últimamente nos tiene acostumbrados, y sobre el minuto 36 llegó el segundo. Nuevamente desde un lateral, la pelota fue mal rechazada por Masuero y le quedó a Gastón Giménez. El formoseño tocó de primera para Verdugo, que le devolvió la pared de cabeza para que el 10 definiera de aire de foma magistral al ángulo superior derecho de Bértoli. Golazo para el 2 a 0 antes del descanso y ya se percibía un partido liquidado.

En el segundo tiempo, el Tomba no sacó el pie del acelerador y Bernardi introdujo dos cambios importantes y determinantes para que su equipo termine de sellar el resultado. Marcelo Benítez por Garro y Facundo Cobos por Angileri, que había sido amonestado. Justamente los dos que ingresaron fueron quienes armaron la jugada del tercer gol, que llegó faltando dos minutos para el final del partido. Una serie de toques desde la mitad de la cancha permitió que Cobos encare hacia el área de Patronato y habilite a Benítez, que entró por la izquierda y definió de primera para poner el 3 a 0 definitivo.

Esta victoria deja a Godoy Cruz con 37 puntos, muy cerca de Rosario Central, que suma 41 y hoy sería el último clasificado a la Copa Sudamericana del próximo año. El equipo de Entre Ríos, en cambio, tiene 27 puntos y se acerca a los puestos de descenso.