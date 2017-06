Para acercarse a la Sudamericana

Google Plus

Bernardi se lo muestra conforme con el rendimiento de sus jugadores. Foto: Diario Uno

El Tomba quiere acercarse al segundo objetivo propuesto para esta temporada. Luego de la buena victoria ante Arsenal de Sarandí la fecha pasada se lo mostró conforme a Lucas Bernardi y compañía. El dicho dice equipo que gana no se toca o modifica, pero parece no cumplirla, el ex DT del Arse luego de los encuentros disputados ante Santamarina de Tandil por Copa Argentina y el último por el torneo doméstico mostró el regreso de Pol Fernández.

Para el partido ante el Pincha, Fernández volvería al once titular en lugar de Agustín Verdugo respectivamente, seria solamente un cambio puesto por puesto y no se modificaría el dibujo táctico, sería el 4-3-3.

El Expreso formaría con: Rey; Abecasis, Olivares, Galeano, Angileri; Fernández, Henríquez, Giménez; González, García y Garro. En la lista de concentrados vuelve a figurar Facundo Silva y el re-debut de Luis de Faria de gran rendimiento en la reserva; mientras que otra vez el gran ausente es Danilo Ortíz.

Los concentrados del conjunto mendocino son: Rodrigo Rey, Sebastián Moyano; Luciano Abecasis, Leonel Galeano, Diego Viera, Sebastián Olivarez, Marcelo Benítez, Facundo Cobos; Fabrizio Angileri, Guillermo Fernández, Agustín Verdugo, Fabián Henríquez, Gastón Giménez, Luciano Pizarro, Luis de Faría; Ángel González, Juan Fernando Garro, Santiago García y Javier Correa.

El rival del turno del "Bodeguero" es un rival complicado que llega a Mendoza. La escuadra dirigida por Leandro Benítez en la fecha pasada venció por 2-0 a Belgrano de Córdoba con goles de Javier Toledo y Leandro Desábato. En la semana fue presentado Gustavo Matosas como nuevo adiestrador del Pincha.

Benítez espera a último momento la evolución de Bautista Cascini, pero la escuadra Platense saltará al Malvinas Argentinas con: Mariano Andújar; Matías Aguirregaray, Jonatan Schunke, Foyth o Desábato y Lucas Diarte; Facundo Sánchez, Rodrigo Braña, Cascini o Gómez y Sebastián Dubarbier; Juan Ferney Otero y Javier Toledo; el número telefónico será el tradicional 4-4-2.

Cascini será probado antes del inicio del partido. Foto: Estudiantes de La Plata

Está todo dicho, se miden dos equipos con las mismas realidades; el dueño de casa para acercarse a puestos de la Copa Sudamericana mientras que la visita lo hace para empezar a sellar su próxima participación en la Copa Libertadores.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Sebastián Olivares, Leonel Galeano, Fabrizio Angileri; Pol Fernández, Andy Henríquez, Gastón Giménez; Ángel González, Santiago Garcia y Juan Fernando Garro. DT: Lucas Bernardi

Estudiantes: Mariano Andújar; Matías Aguirregaray, Jonatan Schunke, Foyth o Desábato y Lucas Diarte; Facundo Sánchez, Rodrigo Braña, Cascini o Gómez y Sebastián Dubarbier; Juan Ferney Otero y Javier Toledo. DT: Leandro Benítez

Hora:19.20

Estadio: Malvinas Argentinas-Mendoza

Árbtiro: Hernan Mastrángelo

TV: TV Pública