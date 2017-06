Cierre leproso

Google Plus

Newell's buscará desde el inicio derrotar a Godoy Cruz para cerrar el campeonato de la mejor manera.│Foto: Newell's Old Boys Oficial.

El conjunto rosarino, comandado por el entrenador interino Juan Pablo Vojvoda, se entrena en su territorio a la espera de disputar el último encuentro del campeonato: recibirá a Godoy Cruz por la Fecha 30 del Torneo de Primera División. Pablo Dóvalo, juez asignado para administrar justicia, se encargará de dar comienzo al juego cuando el reloj marque las 18:00 hs. del día martes. El mismo se desarrollará en el Estadio Marcelo Bielsa, ubicado en el corazón del Parque de la Independencia.

DeporTV será el canal televisivo encargado de la transmisión del encuentro.

Así llega la “Lepra rosarina”

Newell’s Old Boys buscará derrotar al Expreso para cerrar el campeonato de la mejor manera ante su público; tras una gran campaña, el elenco rosarino obtuvo el pasaje a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Lamentablemente para el Rojinegro, la derrota del pasado jueves en su visita a Córdoba, lo despidió de la pelea por un cupo en la Copa Libertadores de América. El balde de agua fría lo propinó Belgrano: el Pirata finalmente se despertó de su siesta y con goles de Matías Suárez (vía penal) y Fernando Márquez derrotó al conjunto leproso que no encontró la salida pese al gol del empate transitorio de Mauro Formica.

Con la mencionada derrota, Newell’s acumula un total de 49 unidades que lo colocan en el octavo puesto de la tabla de posiciones, sellando su participación en la próxima Copa Conmebol Sudamericana junto a Colón, Defensa y Justicia y Lanús. Por el momento también estarían clasificando San Lorenzo e Independiente; si el Ciclón y el Rojo ganan sus respectivos partidos y Estudiantes de La Plata no lo logra, ambos clasifican a la Copa Libertadores y ceden sus lugares a Banfield y al Pincha.

Probable once inicial

Vojvoda aún no confirmó la formación inicial que batirá a duelo frente al Expreso, pero es una certeza que no podrá contar Néstor Moiraghi. El defensor vio la cartulina roja (doble amonestación) en el encuentro frente a Belgrano y deberá cumplir una fecha de suspensión; por él ingresaría Lisandro Martínez, efectuando su debut absoluto en la primera Rojinegra.

Por lo tanto, así formaría la Lepra rosarina: Luciano Pocrnjic; José San Román, Franco Escobar, Lisandro Martínez, Milton Valenzuela; Braian Rivero, Jalil Elías; Héctor Fértoli, Mauro Formica, Matías Tisera e Ignacio Scocco.